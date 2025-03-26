快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

00982B 降息題材聚光

經濟日報／ 蔡靜紋

全球金融市場震盪加劇，避險需求明顯升溫。美國聯準會（Fed）最新FOMC會議維持利率不變，市場預期最快年中再降息。因應趨勢，富蘭克林華美投信將於4月7日募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）」，4月28日掛牌，為投資人提供收益與抗震兼具的投資利器。

美國經濟數據展現韌性，富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF經理人洪慧珊指出，美國經濟溫和成長，預期今年降息2碼空間，長天期債券投資價值顯著提升。

美國10年期公債殖利率近期從高點4.79%回落至4.3%左右，反應市場風險趨避情緒上升。洪慧珊分析，在降息預期升溫環境下，長天期債券尤其是降息初期，價格上漲空間可觀。

洪慧珊表示，目前BBB級債券殖利率達6.15%，較AAA級債券高出近90個基點，「BBB級債券是進可攻退可守的投資標的，在此Fed謹慎降息環境下，不僅收益率具競爭力，信用風險亦在可控範圍。」

歷史數據顯示，2019年降息後一年，BBB級投資級公司債報酬達17.73%，遠優於非投資等級債。考量當前環境與2019年相似，長天期BBB債券有望再展優勢。

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，嚴選BBB+、BBB、BBB-等級債券，國際三大信評機構均為投資級，確保信用品質，並透過產業分散配置降低風險。鎖定長天期債券，不僅享有較高票息，更可望在降息循環中獲得資本利得。

該ETF追蹤指數過去一年績效達6.3%，近兩年更高達15.9%，展現穩健收益能力。產品將以10元發行，具備月配息及收益平準金機制，最低申購金額10,000元，適合追求穩定收益的投資人。

洪慧珊建議，在市場波動加劇環境下，投資級債券提供穩健收益與資產保值雙重優勢，BBB級債券因收益風險平衡佳，成為當前極具吸引力資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00713是債轉股首選而非0050…搭配00697B最好！怪老子：領息穩定要選長天期

台股多空拉鋸 富蘭克林華美投信：高息策略穩健配置

川普2.0來勢洶洶 美債如何佈局？前金融主管點「這天期」最佳避險標的

債券商品吸金力道放緩

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

輝達鏈占比高ETF 有戲

人工智慧（AI）領頭羊輝達（NVIDIA）即將受惠AI伺服器出貨，但因近期股價修正，目前本益比僅26倍，明顯低於其它科技...

00982B 降息題材聚光

全球金融市場震盪加劇，避險需求明顯升溫。美國聯準會（Fed）最新FOMC會議維持利率不變，市場預期最快年中再降息。因應趨...

台股ETF受益人創高 009802、00919、0050周增逾萬人

加權指數上周終結連三黑，周漲幅1.1%，台股ETF投資人買氣加溫，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，68檔台股ETF受...

00922一檔…台積電、聯發科到鴻海全不漏接！小資族也能成張數富翁

台股有機會受惠AI題材，投資人也可把握近期盤整格局進場撿便宜，透過市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）等，將優質台股一網打盡。

00713是債轉股首選而非0050…搭配00697B最好！怪老子：領息穩定要選長天期

00713跟元大美債7-10（00697B），就是7到10年的公債，他們是負相關，負的0.124。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。