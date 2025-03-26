00982B 降息題材聚光

全球金融市場震盪加劇，避險需求明顯升溫。美國聯準會（Fed）最新FOMC會議維持利率不變，市場預期最快年中再降息。因應趨勢，富蘭克林華美投信將於4月7日募集「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF（00982B）」，4月28日掛牌，為投資人提供收益與抗震兼具的投資利器。

美國經濟數據展現韌性，富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF經理人洪慧珊指出，美國經濟溫和成長，預期今年降息2碼空間，長天期債券投資價值顯著提升。

美國10年期公債殖利率近期從高點4.79%回落至4.3%左右，反應市場風險趨避情緒上升。洪慧珊分析，在降息預期升溫環境下，長天期債券尤其是降息初期，價格上漲空間可觀。

洪慧珊表示，目前BBB級債券殖利率達6.15%，較AAA級債券高出近90個基點，「BBB級債券是進可攻退可守的投資標的，在此Fed謹慎降息環境下，不僅收益率具競爭力，信用風險亦在可控範圍。」

歷史數據顯示，2019年降息後一年，BBB級投資級公司債報酬達17.73%，遠優於非投資等級債。考量當前環境與2019年相似，長天期BBB債券有望再展優勢。

富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，嚴選BBB+、BBB、BBB-等級債券，國際三大信評機構均為投資級，確保信用品質，並透過產業分散配置降低風險。鎖定長天期債券，不僅享有較高票息，更可望在降息循環中獲得資本利得。

該ETF追蹤指數過去一年績效達6.3%，近兩年更高達15.9%，展現穩健收益能力。產品將以10元發行，具備月配息及收益平準金機制，最低申購金額10,000元，適合追求穩定收益的投資人。

洪慧珊建議，在市場波動加劇環境下，投資級債券提供穩健收益與資產保值雙重優勢，BBB級債券因收益風險平衡佳，成為當前極具吸引力資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。