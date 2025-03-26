輝達鏈占比高ETF 有戲

人工智慧（AI）領頭羊輝達（NVIDIA）即將受惠AI伺服器出貨，但因近期股價修正，目前本益比僅26倍，明顯低於其它科技巨頭。法人表示，台灣AI供應鏈與輝達深度聯結，可望隨輝達持續成長，可逢低布局輝達供應鏈占比高的台股ETF。

投資人若想趁台股拉回之際，卡位布局輝達供應鏈，不妨透過輝達供應商占比高的台股ETF布局。

根據CMoney資料，以前五大成分股屬輝達供應鏈企業的占比來看，目前有三檔ETF占比超過五成，以野村臺灣新科技50（00935）的56%最高，中信小資高價30 ETF的53%居次，再來是新光台灣半導體30的51%。其中，中信小資高價30 ETF若進一步觀察至前六大成分股，則占比超過56%。

輝達近期新品連發，先前於消費電子展（CES）推出僅3,000美元起跳、全球最小AI超級電腦Project Digits，其核心是全新的GB10 Grace Blackwell超級晶片。

另外，輝達的Blackwell Ultra晶片，預計2025下半年上市；GB300超級晶片則整合兩塊Blackwell Ultra與Grace CPU，為亞馬遜、Google等巨頭提供強大支援；而Vera Rubin架構預計2026年下半年登場，速度較GB300快14倍，顯示AI運算的飛躍進展。

在輝達的AI生態系中，台灣企業扮演關鍵角色。中國信託投信指出，台積電是輝達晶片的主要製造商，直接受惠於Blackwell Ultra與Vera Rubin的生產需求；鴻海、華碩、廣達負責AI伺服器製造；台達電則提供數據中心電源與冷卻方案，而聯發科雖以行動晶片為主，但與輝達的合作可能延伸至AI邊緣運算領域。

野村臺灣創新科技50 ETF 經理人林怡君表示，輝達新應用問世也將嘉惠台灣相關AI供應鏈，包括相關晶圓代工、材料、IC設計、電源、封測、散熱等產業鏈，台股創新科技更將是GTC大會後的必備投資主題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。