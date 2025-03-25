美股大反攻但輝達仍遭低估 主題ETF可搶先卡位

美國總統川普的對等關稅政策似有軟化，激勵美股強彈，包含那指、費半指數都大漲，輝達（NVIDIA）24日也強漲3%。根據投資機構估算，輝達目前本益比僅26倍，明顯低於其它科技巨頭。台灣AI供應鏈與輝達深度聯結，可望跟隨輝達持續成長，此時透過相關主題ETF逢低布局，將可受惠AI熱潮的帶來的趨勢行情。

觀察日前甫落幕的輝達GTC大會，輝達執行長黃仁勳展示了下一代AI晶片Blackwell Ultra、超級晶片GB300及Vera Rubin架構，凸顯其仍是AI產業領頭羊。

中國信託投信表示，輝達此次推出的Blackwell Ultra晶片，預計於2025下半年上市，專為AI推理設計，搭載288 GB HBM3e記憶體，滿足大型AI模型需求；GB300超級晶片則整合兩塊Blackwell Ultra與Grace CPU，為亞馬遜、Google等巨頭提供強大支援；而Vera Rubin架構預計2026下半年登場，速度較GB300快14倍，顯示AI運算的飛躍進展。這些技術突破不僅強化輝達在AI硬體市場的領導地位，也帶動其供應鏈與合作夥伴的成長動能。

而在輝達的AI生態系中，台灣企業扮演關鍵角色。中國信託投信指出，台積電（2330）是輝達晶片的主要製造商，直接受惠於Blackwell Ultra與Vera Rubin的生產需求。至於鴻海（2317）、華碩（2357）、廣達（2382）專注AI伺服器製造，台達電（2308）則提供數據中心電源與冷卻方案，與輝達攜手推動AI製造。而聯發科（2454）雖以行動晶片為主，其與輝達的長期合作可能延伸至AI邊緣運算領域。

而上述與輝達深度聯結的台灣公司，正好也是中信小資高價30 ETF（00894）的前六大成分股，合計佔比56.6%，可望成為台灣投資人投資AI趨勢的理想標的。這些成分股在GTC 2025的參與，也凸顯其在AI生態系統中的重要性，隨著AI應用持續擴展，00894有望成為小資族與科技趨勢投資者的熱門選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。