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台股ETF受益人創高 009802、00919、0050周增逾萬人

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

加權指數上周終結連三黑，周漲幅1.1%，台股ETF投資人買氣加溫，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增10.7萬人，總人數來到1,074.1萬人，連續三周創下歷史新高。

其中單周受益人增加最多的是新成立的富邦旗艦50（009802），周增5.3萬人；扣除新成立的ETF，群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣50（0050）單周受益人增加都超過萬人。

群益投信ETF研究團隊指出，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。由於台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人可以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，AI帶動台股整體獲利2025年、2026年持續成長想法維持不變，只是成長幅度下修，這也是台股下檔的最大支撐。在非電方面，俄烏戰爭從川普開始介入，現已進入談判階段，利空利多來回，原物料（水泥，鋼鐵與塑化）與散裝轉為高檔盤整，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港。對電子產業獲利成長保持樂觀態度，加上台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期第2季台股將在區間格局，大盤後市仍不看淡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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