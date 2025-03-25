關稅變變變 「中間路線」債券應對利率震盪

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告成立以來第六次配息，預計每受益權單位數配發0.079元，除息日訂於2025年4月2日，有意參與這次除息的投資人，最後買進日為4月1日，預計2025年4月30日發放配息。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，美國3月FOMC會議決議維持聯邦基準利率不變，且分別調降實質GDP成長預測，並調高今年度物價與失業率預估，反映川普政府關稅政策之不確定性影響。根據最新的利率點陣圖，雖然全年預估降息幅度與上次相同，惟官員們態度更趨保守，長期利率路徑維持不變。此外，這次會議亦宣布放緩縮表步伐，緩解流動性壓力，帶動近一周整體債市表現正向。

凱基A級公司債ETF研究團隊指出，全球投資等級債目前殖利率平均約在5.15%，高於10年平均的3.71%；信用利差目前則是90個基本點，小於10年均值的121個基本點。殖利率處於歷史相對高點，代表債券殖利率仍處於甜蜜點，中長期投資價值浮現；利差則處於歷史相對低點，在資金湧入債市的情況下，債券價格已經反映利差，來自利差方面的資本利得空間已經不大。

另一方面，利率調降所帶來的資本利得，在關稅政策高度不確定影響下，預期美國聯準會的降息腳步會更加趨於謹慎，美債殖利率有高機率持續區間震盪，因此重壓降息帶來的資本利得也非明智之舉。凱基A級公司債ETF研究團隊建議，債券投資宜鎖定票息收益，並適度縮短存續天期以降低利率波動的風險，追求票息收益與資本利得並重的「中間路線」，因應關稅政策的高度不確定性。

凱基A級公司債設計選取全球企業(排除新興市場)發行美元計價付息的A級債券，投資財務品質良好、基本面穩健的高信用評級債，指數篩選債券票息率大於4.5%的標的，以提高投資組合整體票息率。根據凱基投信官網顯示，截至3月21日為止，凱基A級公司債總計280檔成分債，基金平均票面利率6.35%，基金平均殖利率5.49%，基金存續期間11.1年，票面利率高、存續期間適中，有利適度降低公債殖利率波動帶來的影響。

凱基A級公司債為月中評價、月底除息的債券ETF，統計自掛牌以來，已完成五次配息，每單位配發金額分別為0.082元、0.08元、0.08元、0.079元、0.079元，基金配息當期殖利率落在0.52%~0.55%之間；在美國聯準會更加依據經濟數據決定下一步、美債殖利率預期區間震盪之際，有票息撐腰的債券ETF，不失為另一種追求固定收益的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。