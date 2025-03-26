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他砸千萬買0056、00878、00919月領9萬 卻被全網嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
網友砸千萬買ETF。聯合報系資料照
網友砸千萬買ETF。聯合報系資料照

許多人會投資ETF，以達到領配息的目的，有網友投資0056、00878、00919，總資金約1000萬元，他每月可領9萬元的股息。想不到卻有大批網友嘲諷，選擇高股息不如投資市值型，甚至狠酸他是「背著差不多的風險但賺的更少」，還有人嗆「好歹加個00713吧」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他投資0056、00878、00919，總資金約1000萬元，每月可領9萬元的股息，他好奇「這三支能長期持有嗎？」

其他人卻不以為然留言「很佩服有些人願意賺得少一點然後背著差不多的風險在投資」、「好歹加個00713吧」、「愛繳稅就多繳點吧，沒人阻止」、「不適合，買0050自己1/1賣股當現金流就好」、「要繳那麼多稅有打算開個公司行號嗎」、「合理懷疑你是來變相炫耀你有一千多萬本金」、「這樣配息都會扣到稅跟二代健保？可以考慮部分轉債券或海外吧」。

還有人直言「現金流就高股息的術語，你同樣投資的錢買0050總獲利就是比高股息多，不管高股息配息後有沒有再投入都是0050獲利較高，這時現金流聲音就出現了，可是我需要穩定現金阿，假如你需要高股息配息現金1萬，0050一樣可以做得到只是自己賣1萬的現金而已，不相信可以自己試算，高股息跟0050買10年看看總獲利哪個比較高」。

但也有人力挺「這才是高手～高股息就是要就是左右互搏，一堆人喊高股息自己錢配給自己那是腦袋不到家！其實高股息就是最強防禦手段，不論是要搞週期大法或五倍槓桿人手必備」、「想要每月領息，目前還是這三支最好」。

還有人大讚「覺得版主很聰明，利用穩定性的高股息配息來Cover房貸的部分，而不是靠買賣市值型來Cover，淺而易見他不用時常盯著股票市場擔心大盤狀況，這幾個月大盤震盪，但版主應該也是與世無關，就算要扣稅但至少短期內看得到配息不會差異太大，可以很清楚知道每個月現金流狀況及房地產市場異動」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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