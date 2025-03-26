曾經的搶購王！00940月配息僅0.03元 網曝當初賣爆關鍵

高股息ETF元大台灣價值高息（00940）昨（24）日公布月配息金額，根據元大投信官網收益分配期前公告，00940每受益權單位預估配發0.03元，以3月24日收盤價9.44元計算，單次配息率約0.31%，年化配息率約3.8%。PTT網友不解「00940被全民瘋搶的理由是什麼？」有人分析，當初發行價只要10元，搭配網紅炒作，加上最關鍵的一點是「月配息」，因此才引發搶購潮。

元大投信官網配息公告顯示，00940的除息交易日訂於4月10日，投資人若想參與該次配息，最晚須4月9日前持有或買進，並於5月2日領息。00940目前規模1,396.2億元，2月定時定額扣款人數有1.8萬人，定時定額扣款金額有8,424萬元。

一名網友在PTT發文表示，00940在掛牌前掀起一陣搶購熱潮，不僅出現民眾排隊開戶、貸款申購的情況，銀行行員甚至為此加班處理申購業務。然而，00940發行後卻跌破發行價10元，如今股價甚至連9.5元都不到，他感嘆，「所以當初民眾搶著申購的點是什麼？」

有網友分析，根據當時新聞與市場氛圍，00940主打「月月配息」、「8%高殖利率」，搭配行銷話術如「巴菲特價值投資邏輯」、「10元起跳便宜好入手」等吸引大批投資人進場，甚至不少人相信「只要漲到20元就翻倍」。當時正值股市多頭，大盤上攻至兩萬點附近，多數高股息ETF表現亮眼，讓許多投資人FOMO（錯失恐懼）情緒爆發，紛紛跟風買入00940，形成一股全民熱潮。

其他人紛紛留言「大家都被配息魔怔了」、「新聞報民眾跟風，民眾更跟風」、「10塊便宜，覺得很容易翻倍」、「一堆人根本搞不懂配息怎麼來的」、「以為殖利率跟銀行利息一樣」、「拿去年長榮45%配息來估今年8%，超誇張」、「滿滿網紅洗腦」、「廣告打到連我媽都問我要不要買」、「這根本是大型財商智力測驗」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。