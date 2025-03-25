台股ETF夯！日本主題獲巴菲特加持 受益人數增加量擠入同類型前十名

投資人持續逢低「抄底」，加上有新ETF掛牌上市助攻，激勵台股ETF受益人數再創新高。根據最新集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增10.6萬人，連三周增量逾10萬人；今年以來受益人數已增加51.6萬人，凸顯台股ETF市場依舊熱絡，投資人對台股後市仍充滿信心。

海外ETF受益人數周減2,710人，是近月以來少見出現減少。不過觀察受益人數變動情況，仍可發現美股相關的主題型與市值型ETF，依然受到投資人青睞；而包含像日本商社、軍工航太相關的區域型海外ETF，受益人數皆持續成長。

在債券ETF方面，受益人數較上周減少6,824人，今年以來已較去年底減少5.6萬人，以長天期美債ETF受益人數減少較多，資金轉向非投等債ETF，值得一提的是，短天期債券ETF開始受到投資人青睞，今年受益人數持續成長，顯示在總經環境充滿不確定因素下，投資人傾向透過短債避開風險。

中國信託投信基金經理人張圭慧指出，當前市場情緒雖偏保守，但觀察美股基本面仍穩健，且上周舉行的GTC大會上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調企業對算力的需求有增無減，投資人亦看好AI產業後市展望，AI相關供應鏈也在21日出現止跌反彈，顯示當利空消化後，科技股可望重回主流，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，也可發揮降低波動的效果。

海外ETF方面，除了追蹤S&P 500、NASDAQ 100指數的美股市值型ETF續受投資人青睞外，包含軍工、尖牙股等主題型ETF亦吸引投資人目光。值得一提的是，受巴菲特旗下波克夏繼續加碼的利多消息激勵，日本五大商社近期股價表現強勁，相關主題的日本ETF也獲投資人買盤搶進，為首度進入海外ETF受益人數增加前十名之列。

中國信託投信基金經理人游忠憲表示，巴菲特在波克夏股東信中提及，波克夏對五大商社的長期投資，一開始承諾不會超過每間商社股份的10％，但這些商社已同意適度鬆綁10％持股上限，意味著還有著加碼買進的空間。近來資金轉向基期相對低的市場，目前五大商社本益比僅在10倍左右，估值相對合理，成為市場資金青睞對象。

債券ETF方面，上周投資人主要聚焦在非投等債與0-1年短天期債ETF。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，短債在利率波動下價格敏感度較低，且能提供穩定收益，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站，並透過長天期公債或投等債，鎖定中長期收益。

張瓈尹指出，雖然當前短期內實質利率可能維持高檔，但若未來經濟增長放緩，聯準會加速降息的可能性仍存，長天期美債與投等債ETF這類資產在利率下行時表現優異，並能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。