00922一檔…台積電、聯發科到鴻海全不漏接！小資族也能成張數富翁

下週美國對等關稅將上路，昨日傳出川普政府對於汽車、晶片等部分產業將排除特定關稅，展現彈性帶動美國主要指數全面走揚，其中台積電ADR更漲逾2%。國泰投信表示，本次川普在關稅議題上放軟姿態，緩解市場對於全球貿易戰的擔憂，台灣也有機會逃過一劫，今日台股開盤大漲200點，早盤開出22,269點，由於與美股的連動性強，若晶片業確定被排除在課徵關稅名單中，由於台股以科技類股主導，包括台積電、聯發科、鴻海等權值股，台股有機會受惠AI題材，投資人也可把握近期盤整格局進場撿便宜，透過市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）等，將優質台股一網打盡。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，今年AI大事記莫過於2月Deepseek問世，不但具備開源優勢且成本低廉，為市場投下震撼彈，投資人擔憂既有AI產業鏈會因此被擊垮，但其實投資人不必過於恐慌，Deepseek的出現使訓練成本降低，有望將商業應用的時程往前提，觀察所有科技發展臨界點，往往是在設備投入後開始優化效能、最後拉高商品滲透率後，迎接爆發性的應用獲利面，對於產業鏈來說都有受惠空間。

蘇鼎宇進一步將AI落地分為三階段：首先，訓練設備建置期間需要建置GPU等AI基礎設施，輝達、台積電等半導體廠率先受惠；第二階段則由企業導入應用為主，在客製化晶片需求上需以效能提升為目標，聯發科、聯詠與瑞昱等ASIC廠商迎來利多，最終AI商品問世、迎接AI PC換機潮，鴻海、廣達、華碩等消費電子廠商有肉吃。台股在AI發展仍不缺席，縱使短線台股走勢崎嶇，但從長線來看還是有上衝的動能，此時投資人更應沉住氣，善用市值型ETF布局台股上漲行情，像是00922只要一檔便能完整卡位台股在AI產業鏈的亮眼表現，從台積電、聯發科到鴻海三階段不漏接，還有一眾AI產業鏈供應類股支撐，預估在第二季後段，各家財報出爐後有望迎來走揚，00922目前股價每張2萬元出頭，小資族也能成為張數富翁。

此外，00922也持有約2成的金融股，由於去年全台14家金控獲利創新高，近期各家金控陸續召開法說會，由於金融股在高殖利率環境下能提供支撐，表現亦相對抗跌，市場格外關注今年金融股在股利面的表現，目前已公布現金股息殖利率的金控，元大金股息殖利率達4.4%，總股利與現金股息再創高；玉山金則公布殖利率達4%，後續還有國泰金、富邦金、中信金擁有大型壽險的金控尚未開獎，後續公布後應有機會吸引更多買盤資金進駐，含金的市值型ETF備受關注，本月剛除完息適合逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。