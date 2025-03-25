00713是債轉股首選而非0050…搭配00697B最好！怪老子：領息穩定要選長天期

投資債券的主要收益來源是配息，因此要關注的就是殖利率，越高越好。以下是整理出的兩大類：

美國公債

有元大、國泰、中信的。他們的殖利率，雖然不到5%，但也還算不錯。

公司債

一樣這三家投信，他們的公司債幾乎都有6.0%。所以也就是說這時候投資，你能夠長期持有這樣子不錯的殖利率。

如果持有債券，只要有源源不斷現金流量，而且利率都還那麼高的話，怎麼不能夠持有呢？

想要賺價差，雖然債券不是要賺價差，可是如果想要賺價差的話，現在公債是可以考慮的。但如果想要穩定的配息的話，投等債殖利率還不錯，有到6%以上。

若滿手都高股息ETF 也想買債券ETF該怎麼配置？

兩組資產要能夠抵銷波動，最好的組合就是他們的相關係數，也就是負相關越高越好。

每一個高股息：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713），又多加上元大台灣50（0050）。

債券有公債有公司債，這樣看起來，搭配最好的是什麼？00713跟元大美債7-10（00697B），就是7到10年的公債，他們是負相關，負的0.124。 簡單說是，高股息如果要配的話，00713會比較好，以及7到10年的公債，兩組搭配起來效果會是最好。

00697B是7到10年，現在買的人比較少；很多人是買元大美債20年（00679B）那也不錯！與00713相關係數是0.031，雖然不是負的，但是也還算OK。

00713這一檔，其實它從成立日到現在，如果跟0050來比較的話，它的累積報酬還略勝0050，整體報酬有快要將近200％！

7年的時間，就是00713成立日至今，當然是因為最近0050因為台積電有點稍微下跌的影響，所以00713跟0050這有點不相上下。

我書上也是建議00713，只是我是因為目前持的還是8成是債券，然後我還在等機會要把這些債券換到股市裡頭。 那我如果換過來的話，一定會買00713！

什麼樣的時間點會想要把債換成股？

股市如果再跌，雖然是跌了，但我認為還不夠。說如果股市再跌10%，會把部分的債券再換到股市裡面。

以現在2萬2千多點的話，10%大概是兩萬點，等得到嗎？每次疫情或什麼重大事件再跌，都不是跌10%。知道2008年金融海嘯股市跌幾%嗎？50%！

不可能再來一次金融海嘯？誰知道？就是說，川普會不會造成是什麼問題，我們現在好像都把它歸類成麻煩製造者，把股市弄得真的是讓大家很難去抓。

那最好的方式，你當然就是不要去猜。如果是能夠做好股債平衡的話，這是一個最好的方式。

換股要先出掉哪種債券？

手上目前有公債，然後有投等債，假如真的到時候跌了10%的話，你會先換到股嗎？那你的債券，你會想要先拿一個出清掉換成股市？

會出清那個美國公債。因為債券漲的時候，公債會漲比較多，我那時候押的公債的比例比較重，所以我會先賣掉一些公債。

其實你什麼時候該賣掉債券去買股票，或者是買股票賣債券，其實只需要讓債平衡這一個動作自動的幫你完成。

資產組合是0050以及國泰20年美債（00687B），然後在2024年1月5號的時候都是50% 50%，然後經過了一年以後，我們發現0050有沒有，它漲了49.3%，可是00687B只漲了0.1%，都不動。

所以很明顯的，我們就說0050它的比重跟那個00687B是不是就不一樣了，就多很多了，也就是失衡。這時候怎麼辦？很明顯就是0050的比重是不是超過50，超過50的部分要移到債券，讓它恢復成是50比50。

所以如果反過來，若川普搞了一個事，讓景氣跌下來...債券漲、0050跌了，是不是變成債券的部位變多了，股市變少；這時候就應該賣高買低，也就是這時候就是賣債券去補股票。

這時候要補的話，我會補00713！

應該買短期債或長天期債？

強烈的建議，如果要配息的話，應該買長天期的債券，怎麼說呢？我們說債券的ETF是有鎖利的效果，長天期的債券能夠長天期持有高利息、高的配息。

我用這檔元大美債1-3（00719B），這個橙色的線條是聯準會基金利率，藍色的直條圖是配息的金額。當聯準會的利率降到幾乎為0的時候，00719B的配息也幾乎不見。

買短天期，那麼配息會跟當時聯準會的利率連動。

如果希望配息是穩定的，長天期它就不會跟著利率這樣走。

這個是00679B，從歷年來2017年到現在，一樣，橙色的線條就是聯準會的基金利率。掉到的0時候，它只是少一點點而已，其實都還是維持很穩定的配息。

所以你買債券，要配息，希望這時候買的是長天期的債還是短天期？當然是長天期！更何況長天期的存續期間又高，那意思是說，如果降息，它反彈的力道就會比較大，就簡單來說就是這樣。

◎本文內容獲 錢鏡你家 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。