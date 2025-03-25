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比特幣被預言「將飆漲」、重回8.7萬美元！00909反映期待、跟漲5.8%

聯合新聞網／ 綜合報導
比特幣示意圖／路透社
比特幣示意圖／路透社

全球最大的資產管理公司貝萊德執行長芬克 (Larry Fink) 近日公開表示，他認為比特幣價格有望在未來飆升至50萬至70萬美元之間。比特幣價格重回8.7萬美元，00909近一周強漲5.8%，登上全球型ETF第一名，今日盤中再漲3%，吸引市場目光。

貝萊德執行長芬克指出，比特幣可以成為需要長期投資價值的資金避風港，因其具備去中心化和稀缺性，美國總統川普亦公開表示其立場，承諾要讓美國成為世界比特幣超級大國和地球加密貨幣之都，已發布的行政命令更表示要建立戰略比特幣儲備，將比特幣作為儲備資產，美國不會出售其持有的比特幣。

國泰數位支付服務(00909)近一周股價亦快速反彈，漲幅高達5.8%，為全球型ETF冠軍，比特幣專家指出，00909指數主要布局數位資產、數位支付等相關產業鏈，股價和比特幣連動性高，對於想要投資比特幣，卻不想要註冊海外虛擬貨幣交易所的投資人確實是一大福音，今年以來投資人數迅速增加近六成。

機構法人認為，比特幣近期價格已接近觸底，00909最新股價約28元，相較8.7萬美元的比特幣，交易成本僅百分之一，但00909為國內大型投信發行的掛牌ETF，交易相對更方便安全，流動性亦無須擔心，無疑是數位資產布局的優質標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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