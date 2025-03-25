他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

不少民眾買台股ETF都希望可以透過月配或季配領息，為自己打造穩健理財的現金流。近日有網友發文列出他買的高股息三大天王：0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息），合計共買了1千多萬，月領股息高達9萬元，他好奇問說，不確定這3檔是否適合長期持有。

原po於Dcard發文表示，他的資本利得來源是房地產，因為從股市想得到的是穩定的現金流，所以標的選擇投資高股息的ETF，包括0056、00878及00919。

文章底下有人留言稱讚原po，「這才是高手，高股息就是要就是左右互搏，其實高股息就是最強防禦手段」、「覺得原po很聰明，利用穩定性的高股息配息來Cover房貸的部分，而不是靠買賣市值型來Cover」。

然而也有人不以為然表示，「現金流就高股息的術語，你同樣投資的錢買0050總獲利就是比高股息多，不管高股息配息後有沒有再投入都是0050獲利較高」、「無腦一檔VOO就贏，買三隻搞花式不知道幹嘛？要現金流賣股就好」、

其他人則推薦原po「應該要再多加1檔00713（元大台灣高息低波）」、「一千萬買債券感覺很香欸，00740B、00772B月月配，公司債年化配息率也不錯，波動也比較小，海外收益又可以節稅」、「可以配個債券00937B或是月月配的00944」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。