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只存00878靠高股息ETF退休「月領5~10萬元」！懶錢包：建議最少準備1700萬

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

－－以下內容出自影音－－

去年可以說是市值型ETF的爆發年。在全殖股火力加持下，持有一籃子大型股的0050、006208可說是春風得意，不僅報酬率亮眼，規模和股東人數更秀秀秀大成長，越來越多人認識到，長期和大盤一起成長的好處。

雖然這麼說，不過打開ETF人氣排行榜就知道，在台灣最受歡迎的主題還是高股息

存股、領息、高殖利率這幾個關鍵字深植人心，有無數小資族、上班族、準退休族，買買買、存存存高股息ETF，其中，最多人選擇的標的就是國泰永續高股息（00878）。

台積電近期因為回檔有大批散戶進場，重回人氣王寶座，不過伴隨較高的股價波動，投資人數也是上上下下。

00878則是穩定壯大，相信在不久的將來很可能會長踞冠軍寶座。

00878很年輕，2020年中才上市，短短沒幾年就打敗高股息始祖0056，率先突破100萬大關，寫下ETF新紀錄，可怕的是成長速度並沒有慢下來，不論是直接下單或定期定額仍舊熱絡。

想靠00878實現財富自由的夢想，月領5萬元、10萬元的被動收入有可能嗎？又要存到多少張，準備多少錢呢？

00878過去配發多少現金股利？

00878是配息ETF，每年會在2月、5月、8月和11月除息。

前三年共12次，和今年最新的一次配息紀錄列出來，可以發現分配金額的趨勢是逐年增加，尤其在2024年殖利率大幅提升。

統計自2022年起的13次現金股利，平均來看每次大約是配0.38元，一年配4次會是1.52元。

估算股價

0088這幾年除了配息金額有感增加，股價也是水漲船高。統計最近一年多將近300個交易日的收盤數字，平均價格大約是22.6元。

平均月領1萬元，得先存到79張，投入快180萬元成本。期望靠高股息ETF退休，月領10萬元過上爽爽日子，那得存到790張，拿出快1800萬元的資金。

當然，樂觀一點也沒問題，如果相信00878長期能維持，2024年8%、9%的殖利率，那隻要手上握有600張左右，大約存個1300萬到1400萬元，就能靠配息月入10萬元。

00878未來的股價和配息金額充滿變數，要持續做調整，可以當成放心裡努力的目標。

而對於正在存高股息ETF，想靠股息退休的朋友，建議準備1700萬元到2000萬元的資金會比較安心。

為什麼00878人氣居高不下？

五大原因，包含持續進化的機制、穩健的配息、股價會漲也抗跌、費用率相對便宜、產業相對多元。

在00878超龐大的160多萬股東裡面，絕大多數都是持股不到10張的小資族，大約有快127萬人，佔總投資人數的77%以上。

那些單純靠存00878月月領10萬元，只有200多人能做到，佔比是極其微小的0.02%不到。

投資最重要的是總報酬率，而不是配息或殖利率的高低。高股息ETF作為策略式選股，和大盤、產業有較大的差異。未來多頭不一定大漲，空頭不一定抗跌，單押一檔有較高的風險，務必全面瞭解、謹慎評估。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 配息 高股息

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