00929是垃圾ETF嗎…但它卻讓我賺錢！小童：同期績效還逆勢大贏0050

嗨大家好，我是小童。

你是不是也很常聽到有些人會說某某ETF是垃圾，不能買；某某標的才是最好的，無腦All-in買就對了？但真的是這樣嗎？今天我想要來分享我個人的看法，並告訴大家為什麼投資交易根本就不是這麼非黑即白，甚至還可能因為這個觀念而讓你賺不到錢、浪費時間。

這部影片並沒有要攻擊任何人，只是單純分享我個人不一樣的觀點。

別人說不能買...我們卻大賺！

那首先，真的有存在所謂的最好非買不可，或最爛一定不能買的標的嗎？

這個例子我們先舉我從2024年2月就開始跟你提到的中港股市來做舉例。當時在幾乎整個市場人人唾棄、持續看壞、持續罵爆中港股市的時候，我卻逆向上片跟大家分享我認為它反而非常有潛力，應該把它視為黃金。

那這個過程中，我也不是亂槍打鳥，像有些人、有些網紅可能隨便講講，亂射飛鏢，每一支都看好。最後看哪個族群漲就講哪個……關注我很久的朋友應該就知道，我是真的拍了非常多部在講中港股市或是ETF的影片，也舉了很多基本面的看法跟價量面的轉勢來分析我看好它們觸底反彈的理由。

那是不是時至今日，當初那個人人喊打、人人唾棄的市場，在現在卻反而成為那個最亮眼、績效最好的存在呢？

那當然，追蹤我很久的朋友應該也知道，我們頻道的特色跟其他網紅或分析師不一樣。我們擅長的是把理論跟實戰結合，不是那種打打嘴砲、紙上談兵。因此，關於中港股市的部分，我之前也是有拿對帳單給大家看過。我是扎扎實實的買在低檔、買在我分享的位置，甚至除了怎麼買之外，我連減碼的時機跟後續加碼的機會也都不藏私的分享給大家。

所以你說真的會因為某一檔標的很爛，就不買嗎？我的觀念裡：

1.怎麼買 2.什麼時候買

其實才是決定你投資賺不賺錢最重要的關鍵！而一檔標的真正的好或壞，其實大多時候也並不是完全的取決於標的本身，而是在於我們人自己。

00929是垃圾？但我們照樣賺！

這就好比有人說00929是垃圾中的霸主、垃圾中的垃圾，買了一定會後悔...但有關注我的朋友就知道，我在去年底當它宣布調降配息，大家拋售的時候，善用價量分析逆勢進場，買到現在這個垃圾ETF卻還幫我賺錢。所以你說00929是垃圾很爛，買了會後悔嗎？老實說，它幫我賺錢，我怎麼會後悔？

有發現嗎？真正的好或壞並不是全然的決定在標的本身，更多時候是取決於我們人自己。我們有沒有在對的趨勢去進場，有沒有在合理價位去布局，那這才是影響你績效成敗最重要的關鍵。

0050竟然輸00929...

以0050跟00929在我進場之後的同期走勢來看，在高檔去追0050，那現在反而是套牢的...

而那個被稱為垃圾的00929在這段時間，績效卻還逆勢大贏0050。

所以你說誰才是真正的垃圾？

在我的觀念裡，其實00929跟0050都不是垃圾！畢竟買跟賣都是掌握在我們自己的手上，投資市場也並沒有所謂的垃圾或爛不爛，只有分成正在漲或是正在跌而已。

台積電是好公司！但套牢呢？

台積電是一家世界級的好公司，但不幸買在1100元套牢了，你會不會罵它？我想一般人大機率都會嘛...那當然可能有人會說，啊反正短期套牢就套牢，長期而言30年40年以歷史來說我大機率還是賺的；但說真的，到底我們有幾個30年40年是可以浪費的？

很多人以為0050或台積電只會持續上漲，但別忘了它們也還是有震盪的時候。在2016年以前，0050震盪了10幾年，台積電則是震盪了20年。

那當然如果你可以接受它套牢這麼久，或是資產經過這麼長的時間才開始點火向上，那這確實是一個低檔吃貨、長期投資的好方法。但關於未來的變數，其實非常多。如果能一開始就不套牢，一開始就買在起漲的位置，那是不是對於你在後續不論是心情或部位的調節都可以比較坦然呢？

一買就漲？以越南股市00885為例...

所以這也是為什麼我很強調要觀察轉勢的原因，因為我們來投資市場不就是為了要賺錢嗎？而賺錢的話，就是要買正在漲或是即將起漲的標的。你去買那些趨勢明明就還在空方或位置不合理的標的，只會浪費你更多的時間成本跟機會成本。那這就好比我們之前提醒的越南股市，是不是在突破我們預告的轉勢之後，就開始反彈向上？那這就是一個非常有效率的買點位置。

最後再幫大家統整一下今天的重點...

ETF或任何的投資工具，其實都不應該被形容成垃圾，或是分所謂的一定能買、一點不能買。

因為透過剛剛前面我們給的所有例子來看，是不是被市場唾棄的爛標的它也是能賺錢，而被市場追捧的好標的它也是有可能讓你套牢。因此這一切的重點其實都是在於我們自己是怎麼去規劃、怎麼去布局，根本就跟投資工具無關。

而學好價量分析，自然就可以讓你避免追高、避免浪費時間，進而把注意力跟子彈放在即將起漲的時機。

那我們今天影片就分享到這邊。今天的影片講了比較多偏觀念的東西，希望對大家在後續操作上都有幫助。那我也沒有要批評哪個方法好、哪個方法不好，基本上只要能滿足你並且有策略性的賺錢，那都是好方法。今天我只是要分享，其實投資並不是那麼非黑即白，誰一定能買、誰一定不能買。因為更多時候，其實賺不賺錢的關鍵都是在於我們自己！

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