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「0050正二」00631L帳面虧損13％也不擔心！存股哥：跌勢是加碼、壓低均價的好機會

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。本報資料照片
股市示意圖。本報資料照片

一段時間沒有聊00631L了（以下簡稱正二），主要是這個幾個月還是將大多數資金拿去買高股息跟黃金，之後有閒錢的話那是會多少買一點正二，畢竟我也是很看好大盤長期向上成長，既然這樣的話用正二來衝更多的漲幅我認為效率更高。

但正二要去克服的點就是漲跌都很大這件事，我不會說這是它的缺點，因為在上漲時它的漲幅也很大，見仁見智吧，有的人可能不太喜歡如此劇烈的漲跌福。

我在去年7/4重新開始佈局正二，更早之前持有一小段時間，但為了集中資金買高股息賺了幾千塊賣掉了。目前買了1020股，帳面-$32,791（-12.94%），我覺得聊帳損的標的也沒有什麼大不了的，因為經歷漲漲跌跌都是很正常的一件事。

能讓我有底氣持續買正二的原因來自於高股息帶來的股息現金流，還有近一年大漲快50%的黃金，在現金流跟防禦力還算充實的情況下，正二將近-13%也顯得微不足道，無論大盤經過什麼樣的震盪，我都有高股息跟黃金當我的堅強後盾。

俗話說大軍未至糧草先行，股息現金流就是我的糧草，讓我有更高的容錯率，有餘力做出更多的選擇，在大盤持續震盪的情況下，我也能用股息持續買進我想佈局的標的，這就是我常常在講的「鬆弛感」。

反正大盤指數長期以來向上，中間的跌勢才是讓你加碼買進、壓低均價的大好機會，同樣的道理你用在高股息或是正二皆是如此，小孩子才做選擇，我高股息跟指數型都要，而且，我追求的是極致的殖利率與大盤指數成長。

無論怎麼選都可以賺，這才是存股人才有的浪漫

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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