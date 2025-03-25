史上最慘…近7成勞工平均月薪不到4.6萬！00878領息再投入達「錢滾錢」效果

根據主計總處公布的最新數據顯示，未達平均薪資的勞工比率連年增加，2024年已達69.2%將近七成，意即有將近七成的勞工領不到平均月薪4.6萬，是史上最慘，短期內要改善薪資條件不容易，但可以先從「好好理財」做起，國泰投信建議，本金較小的族群風險承受力較低，可以鎖定具配息機制的國泰永續高股息（00878），領到配息後再將息收投入投資，有機會達到錢滾錢的效果。

00878基金經理人游日傑表示，00878 追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，排除ESG最低評級與次低標的，嚴選獲利績優股，依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等關鍵，篩選出優質標的，聯發科、華碩、日月光、仁寶、緯創、技嘉都是成分股之一，此外，00878也落實風險風散，電腦及周邊設備、半導體、金融保險族群各佔兩成左右，一手掌握AI趨勢，同時有金融族群調節投資組合的波動。

游日傑進一步點出，00878擁有長期持有的優點，廣受投資人喜愛，根據集保結算所統計，α世代（0-11歲）、Z世代（12-27歲）及Y世代（28-43歲），持股第一名皆為00878，顯見00878無疑是跨世代熱門的長線投資標的，截至3/21，00878最新受益人數突破165萬人，再創新高，且已經連續9周受益人維持正成長，規模突破4184億元。

游日傑表示，根據專業機構預估，今年台股企業獲利年增率將逾16%，其中電子產業為成長關鍵引擎，企業獲利年增率將逾28% ，AI相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現。

此外，台灣高股息企業股利率優於全球及美國企業，隨今年企業獲利仍呈雙位數成長，長期營運與獲利穩健的公司有望穩定配發股息、同時兼具填息實力。目前台灣加權指數已摔落至年線附近，更應保守應對，00878擁有2成金融族群及配息機制，具有下檔保護作用，適合作為投資人在亂流中的降落傘。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。