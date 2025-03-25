00940月配息0.03元

高股息ETF元大台灣價值高息（00940）昨（24）日公布月配息金額，根據元大投信官網收益分配期前公告，00940每受益權單位預估配發0.03元，以3月24日收盤價9.44元計算，單次配息率約0.31%，年化配息率約3.8%。

元大投信官網配息公告顯示，00940的除息交易日訂於4月10日，投資人若想參與該次配息，最晚須4月9日前持有或買進，並於5月2日領息。00940目前規模1,396.2億元，2月定時定額扣款人數有1.8萬人，定時定額扣款金額有8,424萬元。

近期全球股市震盪，加權指數也受到拖累，不過觀察台股高股息ETF，因具有息收保護而相對具備韌性，表現相對抗震，近一月台股下跌6.8%，不過同期間台股高股息ETF績效全面勝過大盤，可見高股息ETF優秀的抗震能力，是股市震盪之際的布局首選。

00940擁有75.8萬股民，國泰永續高股息、元大高股息ETF的股東都逾百萬人，元大台灣價值高息、復華台灣科技優息ETF股東也都逾70萬人，人氣也居高不下。法人分析，台股高股息ETF因有息收保護，表現相對抗震。

而元大台灣價值高息ETF成分股主要聚焦有獲利基礎、現金流相對充裕的企業，與大盤相關性不高，使其近期表現優於大盤，此外該ETF成分股也受惠「美國製造」優先政策表現亮眼，為其股價帶來支撐。同時，元大台灣價值高息ETF選股邏輯除了基本面的優質企業，也重視股息收益率等，有望帶來資本利得增長機會。

富邦特選高股息30ETF經理人黃煜翔指出，由於成分股聚焦具備獲利能力以及高現金殖利率的企業，在股市回檔初期股價相對表現抗性，而近期地緣政治風險升溫，預期整體股市的波動幅度將會增加。高股息ETF的持股通常為大型且財務穩健的企業，相對小型股能提供更為穩定的績效表現，為長期配置不可或缺的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。