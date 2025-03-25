股票型ETF 資金追捧

近一周整體股票型ETF獲846.4億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲651.8億美元淨流入，歐洲、亞洲、日本與東歐市場分別獲59.1億、42.5億、14.2億與1.0億美元資金淨流入，但中國與拉美市場分別遭3.0億、0.5億美元資金淨流出。

聯準會如期預維持利率不變，不過主席鮑爾表示關稅對通膨的影響應屬暫時性，美國總統川普也表示對等關稅具彈性，帶動全球股市五周以來首度收紅。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會3月利率會議決議及政策指引符合市場預期，略舒緩投資人擔憂，但鮑爾也承認川普重大政策變化帶來高度不確定性，增添聯準會決策難度。

隨時間逼近4月2日對等關稅政策時間點，川普總統的關稅彈性說讓市場燃起一線生機。

參考2018至2019年美中貿易戰經驗，美國製造業以及投資活動受創，聯準會於2019年7月底開始採取預防性降息，成功避免美國經濟衰退，而今若相同情境再度上演，預期聯準會已經有比當時更大的利率空間可以再降息救市、緩解經濟大幅下行風險。

在關稅及總經情勢明朗前，市場波動難免，建議多元分散配置度過波動期。

富蘭克林證券投顧建議，核心以及防禦配置首選美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金。歷經本波修正後許多股市評價面已回歸合理，預期短線美股將在年線附近反覆震盪測底，建議分批加碼科技、創新科技、美國小型股票型基金，並可搭配防禦中帶有成長利基的公用事業產業，靜待烏雲散去後的回升行情。

亞股中看好日本及印度股市結構性成長前景，同時留意大中華股市以及俄烏停火受惠標的（歐股、東歐以及新興市場）的操作機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，川普主張關稅、政策財源與國防預算調整等政策，目標主要是把過去浪費的資源重分配於真正能推動經濟成長的區塊，並藉此改善財政體質，長遠來看對美國經濟發展具正面意義。

從最近經濟數據來看，整體仍維持穩健增長，有助支持美股表現，短線波動盤整，不失為中長期布局契機，建議穩健型投資者，不妨透過多元產業配置，降低投資組合波動，也以此等待投資主軸更為明朗，短期可適度增加防禦型類股比重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。