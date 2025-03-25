0050、00713誰勝誰負？YTR曝：最終報酬幾乎相同

YouTuber羅伯特比較0050與00713，他指出，若只看股價表現，0050似乎大勝00713，但實際將配息再投入考量進去，兩者最終報酬竟幾乎相同，引發PTT網友熱議，但有投資人認為，00713「別人大漲會跌，別人大跌跟跌」，因此只適合作為「暫時資金避風港」。

一名網友在PTT轉貼羅伯特的影片，他整理影片內容指出，以00713上市至今約7.5年（2017年9月27日至2025年3月21日）為觀察期間，若僅看股價漲幅，0050報酬率為126.70%，遠高於00713的79.17%；但若加入配息且不再投入股票，0050報酬提升至162.76%，00713也拉近到147.90%；最終若將配息全數再投入股票，0050報酬率為191.72%，而00713則達到191.22%，兩者差距幾乎可忽略。

影片進一步解釋，這種現象來自「複利效果」的力量。若配息未再投資，報酬來自於配息金額與原股價差；但若將配息再投入購買股票，會增加持股數，當股價回升時便能產生更高的報酬率。例如原股價100元配息10元後，將10元再投資購買股價90元的股票，可獲得約1.111張，當股價回升至100元時，總價值為111.1元，報酬率變為11.1%，高於單純配息的10%。

原PO也坦言，自己過去也誤以為0050絕對優於00713，但實際分析後發現，00713在配息再投入後報酬並不輸0050。他提醒，不要被部分網路言論影響，只看股價容易造成誤解。他表示，「高股息ETF如00713，在有複利效應的情況下，長期報酬並不遜色於0050，甚至波動較低，讓人持有起來更安心。」

不過也有另一名網友認為，00713上漲能力不佳，當其他標的大漲時00713會下跌，其他標的大跌時00713也會跟著諜，只有在「空頭避險」時股價會小漲，因此只適合當作暫時資金避風港。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。