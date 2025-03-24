75萬股民注意！00940公告配息0.03元 4月10日除息
擁有75.8萬股民的台股月配息ETF元大台灣價值高息（00940）2025年3月配息金額公布，根據元大投信官網收益分配期前公告，00940每受益權單位預估配發0.03元，以3月24日收盤價9.44元計算，單次配息率約0.31%，年化配息率約3.8%。
元大投信官網配息公告顯示，00940的除息交易日訂於4月10日，投資人若想參與該次配息，最晚須4月9日前持有或買進，並於5月2日領息。
00940目前規模1,396.27億元，2月定時定額扣款人數有1.8萬人，定時定額扣款金額有8,424萬元。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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