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00937B跟00970B差別在哪裡？股添樂：2檔年化都穩妥妥地過6％
網友詢問，同樣是20年期BBB級公司債ETF，00937B跟新掛牌的00970B差別在哪裡？
先說結論，我認為這2檔差異不大，不過真的要挑的話有以下幾點：
1.00937B成分債遍及9個國家，美企比例近8成；00970B為100%純美企
2.00937B目前經管費合計0.25%，00970B為0.3%（200億以上降為0.26%）
3.00937B鎖定票面利率>4.5%，00970B鎖定票面利率>5%
4.00937B有ESG，00970B沒有
5.00937B發行價15塊，00970B發行價10塊
所以在意經理費管理費，可以選00937B，會比較便宜一點（0.25%）；希望累積張數，可以選00970B（10塊發行價）。至於有沒有ESG，我到覺得差異不大。
目前BBB級這個區段的投資型公司債，算是在收益跟風險中取得相對平衡的類型，除了不太需要擔心違約風險之外，也能拿得相對高的債息。如果要再要求更高的債息，就只剩往高收益債、也就是俗稱的垃圾債裡面找了，那樣我會覺得不如買股。
最近一次配息，00937B配0.08，年化約6%；00970B配0.053，年化約6.3%，2檔都穩妥妥地過6%，參考成分債平均票息與殖利率的表現，也都沒有「超配灌水」的問題，這類投資級公司債的配息目前真的就是這麼高。
可以說，現階段要是被科技股折騰的心累了，只想找個低波動兼具穩定配息的標的，這類投資型債券型ETF無疑是可以考慮配置的。
唯一的問題只剩，你不能把它當成0050，看KD指標來操作，畢竟這類商品設計的初衷就是來給你做為穩定金流的來源，而不是要讓你拚價差。
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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