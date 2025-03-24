「0050分割與否」將由近100萬受益人投票決定！需過2個關鍵門檻

近百萬受益人將投票決定元大台灣50（0050）是否進行分割！

0050的分割計畫正在積極推進中，截至3月21日（最後買進日），持有0050的受益人數量已達997,772人。這些受益人將共同投票，決定0050的最終命運——是選擇「分割」還是「不分割」。

投票方式與時間日期

每位持有1股（即1受益權單位）的股東均可參與投票。

自4月1日起，投資人將收到一份會議通知書，內含受益人會議的表決票。

電子

投資人可以透過各大證券公司的交易APP，選擇「股東e服務」進行電子投票，整個過程大約只需幾分鐘。此外，投資人還可以使用集保的e手掌握APP或集保股東的e服務（無論是手機版還是電腦版）進行投票。

郵寄

若選擇郵寄方式，受益人可將會議表決票寄回（免郵資）。

需要特別注意的是，電子投票的時間為4月2日07:00至4月21日23:59，而郵寄投票的截止時間則是4月21日下午16:30。投票結束後，受益人會議將於4月24日以書面形式召開。

分割提案能否成功 需過2個關鍵門檻

要使分割提案成功，需滿足2個重要條件：

1.出席門檻須達到總股數的一半以上

分割議案必須經持有已發行「受益憑證之受益權單位總數」一半以上的出席，方可有效（可視為股票的股數，若不足則無法通過）。

2.需獲得過半數的同意

當出席門檻達標後，必須檢視贊成票的數量，超過一半的出席人支持方能通過分割提案，若未達標則維持現狀。

若成功 1張會割成幾張？

根據元大投信的公告，將依據4月24日0050當天的「淨值」來決定：

當淨值在147.92至184.89元之間，1張將分割為4張

當淨值在184.90至221.87元之間，1張將分割為5張

當淨值在221.88至258.86元之間，1張將分割為6張

大戶或小股東 都是非常重要的參與者

股東中，有88位持有超過1,000張，掌握了約35%的受益權單位，這些大戶的意向將對結果產生重要影響。

但，小資族不必感到沮喪！因為持有10張以下的股東高達97萬，影響力超過40%，都將是不可或缺的參與者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。