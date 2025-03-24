00713、00915、00970B領息18萬...二代健保才扣739元！艾比：沒必要控制張數
＊原文發文時間為3月20日。
00713+00915的配息組成都公告囉！這次兩者的54C比例都提高不少，可以從這個比例，去推算出被扣二代健保的張數。
我不會刻意為了不被扣二代健保而控制張數，因為這對我來說太麻煩了。
凱基投信已公告，00915本季配息0.5元／股中，股利（54C）占比為24%。
所以可推算需扣繳二代健保（稅率2.11%）的張數為：20,000+500+24%=166.66張=166張
我這次00915參加除息的張數為100張，預計領息50,000元，不會被扣二代健保。
至於00713，元大投信公告本次配息比例，本季配息1.4元／股中,股利（54C）占比為25%。
所以可推算需扣繳二代健保（稅率2.11%）的張數為：20,000+1,400+25%=57.14張=57張
我這次00713參加除息的張數為100張，預計領息140,000元，其中54C為35,000元，所以這次預計會被扣二代健保約739元。（35,000 x2.11%=738.5=739元）
再加上00970B的債息530元，預計4月我可以領息約189,791元。
00915本季均已於3月19日完成除息，00713則是將於3月21日除息，欲買進的投資人敬請注意時間。
00713+00915發放股息日均為4月15日，不用扣二代健保張數：00713本季配息1.4元－－57張以下、00915本季配息0.5元－－166張以下。
◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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