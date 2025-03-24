快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

13檔百億以上級別 ETF 今年來贏大盤 00946、00919、0056等上榜

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今年來大盤屢屢受到國際利空訊息影響，包括川普上任開啟新一輪全球貿易戰，台灣也難逃遭點名的命運，衝擊市場信心，以及先前低成本AI模型問世一度引發市場對既有AI需求的疑慮。

截至21日止，加權指數下跌近3.59%，對照至台股ETF來看，在各產品選股邏輯不同下，表現可說是漲跌各半，不過進一步以規模超過百億元以上、較具代表性的台股ETF來看，有13檔力抗波動。

以今年來漲幅排序：群益科技高息成長、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、台新永續高息中小、中信成長高股息、元大高股息、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益半導體收益、大華優利高填息30，績效介於4.3%至0.8%之間。

不僅表現優於加權指數，更逆勢走揚，今年來守住正報酬，而這13檔產品清一色為高息相關ETF，包括00919、00946、00713、00927、0056、00878等等，可見在市況震盪下，高息股因具有息收保護而相對具備韌性。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，雖然DeepSeeK問世與川普2.0對科技產業帶來的雜音令近期科技股波動頻頻，然基於AI長線趨勢明確，且低成本AI模型有助加速AI應用發展更普及，可惠及更多供應鏈股。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，雖然來國際政經變化的挑戰仍在，不過台股基本面仍屬穩健，產業週期處於上升軌道，企業獲利前景仍可期待，並且搭配貨幣環境未若先前緊繃下，中長期多頭格局可望延續，故投資人面對短期震盪也無須過於擔憂，存股族反倒可伺機布局，增加存股張數同時也降低持有成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 高股息

延伸閱讀

經濟前景現雜音 安聯投信：台股維持大箱型格局

川普對等關稅彈性說 台股拚短線反彈…若站穩年線有利多頭

五類題材股 打鎂光燈

日股ETF 四強 賺贏大盤

相關新聞

00713、00915、00970B領息18萬...二代健保才扣739元！艾比：沒必要控制張數

00713+00915的配息組成都公告囉！這次兩者的54C比例都提高不少，可以從這個比例，去推算出被扣二代健保的張數。

00878、0056、00919、0050…熱門ETF大對決！懶錢包「5大PK指標」

高股息陣營在加權上更偏好殖利率，換股時機多瞄準除權息旺季淡季，跟大盤的連動度也不高。配息上一年發四次現金股利，有收益平準金機制。

新00919複製成功路徑新黑馬！00961「跟漲抗跌」奪高息ETF第一名

台股ETF市場再添一匹黑馬！隨著00919去年的亮眼表現，00961作為其升級版強勢登場，不僅加入ROE選股邏輯與ESG篩選機制，更在近期高息型ETF績效排名中奪得第一名，展現驚人實力。

0056、00878、00919高股息ETF王者是誰？小犬：堡壘、騎士…若追求更高配息選它

0056，如一座屹立不搖的城堡，憑藉多年的市場經驗與穩定的股息，成為存股族的首選。

00919趁下跌順勢買進10張！阿愷：00878若跌更深會考慮加碼

從去年底到現在都還沒增加持股，週五剛好遇上美股四巫日下跌，順勢小買了10張，00919持股來到160張！

月投3萬存股⋯買0050或VTI？網竟一面倒選「它」

ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。有網友猶豫投資0050或是0050+VTI，每月投資金額3萬元。其他人一面倒建議選後者，但也有人建議他全數投入0050，除非「資金大到需要國外資產避險」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。