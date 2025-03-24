13檔百億以上級別 ETF 今年來贏大盤 00946、00919、0056等上榜

台股今年來大盤屢屢受到國際利空訊息影響，包括川普上任開啟新一輪全球貿易戰，台灣也難逃遭點名的命運，衝擊市場信心，以及先前低成本AI模型問世一度引發市場對既有AI需求的疑慮。

截至21日止，加權指數下跌近3.59%，對照至台股ETF來看，在各產品選股邏輯不同下，表現可說是漲跌各半，不過進一步以規模超過百億元以上、較具代表性的台股ETF來看，有13檔力抗波動。

以今年來漲幅排序：群益科技高息成長、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30、台新永續高息中小、中信成長高股息、元大高股息、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益半導體收益、大華優利高填息30，績效介於4.3%至0.8%之間。

不僅表現優於加權指數，更逆勢走揚，今年來守住正報酬，而這13檔產品清一色為高息相關ETF，包括00919、00946、00713、00927、0056、00878等等，可見在市況震盪下，高息股因具有息收保護而相對具備韌性。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，雖然DeepSeeK問世與川普2.0對科技產業帶來的雜音令近期科技股波動頻頻，然基於AI長線趨勢明確，且低成本AI模型有助加速AI應用發展更普及，可惠及更多供應鏈股。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，雖然來國際政經變化的挑戰仍在，不過台股基本面仍屬穩健，產業週期處於上升軌道，企業獲利前景仍可期待，並且搭配貨幣環境未若先前緊繃下，中長期多頭格局可望延續，故投資人面對短期震盪也無須過於擔憂，存股族反倒可伺機布局，增加存股張數同時也降低持有成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。