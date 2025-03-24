00878、0056、00919、0050…熱門ETF大對決！懶錢包「5大PK指標」

這一集不分類型大混戰，挑人氣最高最多台灣人投資的ETF來比一比吧！

台股人氣最高的十檔ETF裡面有七檔是高股息概念。我想這很明顯反映了投資人的偏好；畢竟「存股」、「領息」、「高殖利率」始終是熱門關鍵字。

而站在頂峰的3檔ETF受益人數都在驚人的100萬以上，也都是高股息：

國泰永續高股息（00878） 元大高股息（0056） 群益台灣精選高息（00919）

熱度長期不墜。

排在第四名的元大台灣50（0050）則是近期的話題寵兒，大幅調降經保費、推分割計劃，讓台灣ETF始祖，同時也是最知名的市值型代表買氣大暴衝！距離突破百萬里程碑只剩一步之遙。

至於元大台灣價值高息（00940）和復華台灣科技優息（00929），曾經都擁有9字頭的股東人數，無奈去年下半年績效和配息走下坡，這些日子股東持續跳車，競爭人氣王的實力大幅衰退，更快要被富邦台50（006208）超車。

00878、0056、00919和0050，就是台灣最火紅的國民ETF，吸引了500萬人投資。

那麼，誰是最好的那一個？或者該怎麼分配手上的資金呢？

PK的數據基本上都取自公開說明書，是投信整理公告的資料。廢話不多說，2025版 let's go！

四檔國民ETF

當中有三檔是高股息型，一檔市值型，類型上的差異很大。

0050以市值大小作為加權依據，一年調整四次，和大盤有著7成相似度。採用半年配，也沒有收益平準金。

高股息陣營在加權上更偏好殖利率，換股時機多瞄準除權息旺季淡季，跟大盤的連動度也不高。配息上一年發四次現金股利，有收益平準金機制。

當然，這只是很籠統的概括。ETF的核心是指數，就算同樣要追求高股息，策略也是大相徑庭。

例如：

00878 選股池是MSI臺灣指數的成分股，約88檔偏大型股。

0056 是從市值前150名的大中型股裡挑選。

00919 則是市值前300名，更可能選到中小型股。

總之，比起關注價格和配息頻率，弄懂這一套策略適不適合自己，費用值不值得才是更重要的事。

5大PK指標

報酬率PK

投資最重要的自然是總報酬率，直接把近年的數據搬出來，比一比。

00919上市時間短，目前只經歷了2023和2024年兩個完整年度，拿來跟另外兩位人氣高股息ETF相比，成績還算不錯。可惜累積的數據還太少啦。

00878經歷了四個完整年度，在下跌的2022年展現抗跌特色，在上漲的2021年也成功脫穎而出。

至於0056，最精彩的時刻莫過於搭上2023年的AI狂潮，近58%的漲幅根本大飆股。不過如果和005座長期對比，報酬率確實落後不少。

殖利率PK

台灣人熱愛領股息，追求穩定現金流，高殖利率往往更是一大賣點。說到配息，就看高股息表演啦。

最近幾年台股表現好，高股息ETF除了成份股股利進帳，更收穫了大把的資本利得，得以大幅拉高股息金額，推升殖利率。再加上高股息圈競爭激烈，輸人不輸陣，數字越高，媒體版面越大，討論越多，買氣越旺盛。除息前搶上車的人潮總是絡繹不絕。

8%、9%、10%、11% 驚人的殖利率就在這背景下出現。不過也別忘了，股利只是報酬率的一部分喔...

總費用率PK

ETF本質上是基金持有的每一天都要付費，都是有成本的。不論績效好壞都逃不掉。

由於選股機制本質上的差異，高股息ETF在買賣股票上通常比市值型來得頻繁，有更高的周轉率，衍生更高的交易成本。

0056和00919出現偏高的費用，也就不讓人意外了。00878則是少數的「特例」，一來選股池子不算大，每次換股可能就只增加刪減個2-3檔；二來去年中主動調降保管費，果然再次寫下新低。

至於0050，雖然開銷在台股ETF中不算貴，但他最大的對手006208超、便、宜！導致年年都在總報酬率上落敗...今年終於狠狠降價，有望寫下股票ETF內扣新紀錄。

成份股產業PK

ETF一次持有一籃子股票，就用主要產業分布的比重來看個大概吧。

台股市場（上市）本身以電子產業占最大宗，電子8大類的權重約是70%。比重最小的是金融產業佔10%左右，其他近20%則被歸類為傳統產業。

所以不論市值或高股息型ETF，都能看見他們擁有較高比例的科技股。不過，想選擇ETF終究是選指數，持股和產業都只是一時的，適合作為了解選股策略的一環，而不是用來決定是否投資的依據。

風險指標PK

投資時除了追求成長和報酬，自然也該考慮風險因素。一般會用三個指標來衡量：

夏普值（Sharpe Ratio）：用來衡量報酬與風險，看基金能否用越低的波動（風險）創造越高的報酬，數字越高越好。

Beta值：是相對大盤的波動幅度，等於1代表與大盤一致。Beta值越大，風險和價格上升的潛力也越大；反之則相對抗跌保守，數字高低沒有絕對的好壞。

標準差（standard deviation）：則是衡量基金績效表現波動的幅度，也可說是穩定度。波動越大代表報酬的不確定性越大，可能向上也可能向下。

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