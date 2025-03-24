新00919複製成功路徑新黑馬！00961「跟漲抗跌」奪高息ETF第一名

台股ETF市場再添一匹黑馬！隨著00919去年的亮眼表現，00961作為其升級版強勢登場，不僅加入ROE選股邏輯與ESG篩選機制，更在近期高息型ETF績效排名中奪得第一名，展現驚人實力。想知道這匹新黑馬如何複製00919的成功之路？讓我們一探究竟！

00961 vs 00919：升級版的高息策略與驚人績效

先從今年以來的績效表現來看，含息報酬的績效為高息型的冠軍。

00961追蹤的ICE臺灣ESG高息指數，從上市櫃公司中篩選出符合流通性要求的最多150檔個股，再通過ESG規範、股息率變化、ROE變化等因素，最終選出30檔成分股。這種嚴格的篩選邏輯不僅提高了投資組合質量，也在市場波動時提供更強的風險控管能力。

註：報酬率為含息報酬 資料來源：lipper 資料日期：截至2025.03.21

每年5月與11月的成分股調整機制，讓00961能在5月底依據最新公告股利選股，11月底則布局高獲利成長與高股息潛力股。這使得00961在市場逆風時展現「跟漲抗跌」特性——大盤上漲時跟隨，下跌時抗跌。

高度重疊的成分股，各有側重的策略

兩檔ETF的核心策略相似，00961加碼ROE篩選機制：

看看兩檔ETF的前十大成分股就能發現它們的相似度：

00961：新普、聯詠、聯電、可成、力成、聯發科、世界、瑞儀、群光、聚陽 00919：聯發科、中信金、長榮、聯電、聯詠、長榮航、世界、群聯、力成、瑞儀

雖然重疊度高，但00961更強調永續經營能力，這也是其在近期市場波動中能脫穎而出的關鍵。

市場波動？高股息絕佳進場時機！

現在正是布局00961的黃金時期！市場波動反而創造了絕佳機會：

股利率 = 去年配發的股息(D) / 除息日前一天的股價(P)

簡單說，股價越跌，股利率反而越高。投資人趁現在進場，不僅能以低成本獲得高股息，還能在市場回升時實現填息，雙重收益輕鬆到手。

發行時程與配息前景：複製00919成功模式

00961的發行時程與00919幾乎平行，若按照00919的模式，投資人很可能在2025年年中獲得首次配息。考慮到00961的選股邏輯更加嚴謹，首次配息同樣值得期待！

00961有望成為繼00919之後的新一代高息標的，它不僅繼承了00919的高股息特性，還加入ROE選股與ESG篩選，近期驚人績效已經證明它的實力，未來發展更值得期待，近期市場波動正好提供了逢低布局的絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。