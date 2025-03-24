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0056、00878、00919高股息ETF王者是誰？小犬：堡壘、騎士…若追求更高配息選它

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
股市示意圖。林澔一／攝影
股市示意圖。林澔一／攝影

0056、00878、00919誰才是高股息ETF的王者？

在投資的世界裡，高股息ETF宛如三位並肩而立的王者，各自擁有獨特的魅力與風采。

0056，是歷史悠久的霸主，經歷無數風雨，仍穩穩站在台灣高股息ETF的頂端

00878，則是一位穩健的騎士，以ESG永續精神為後盾，為投資人提供穩定的配息

而00919，如同新興的戰神，憑藉高股息與成長潛力，一躍成為市場的矚目焦點

0056，如一座屹立不搖的城堡，憑藉多年的市場經驗與穩定的股息，成為存股族的首選。然而，它的持股調整時，股價波動較大，讓投資人有時難免心驚。

00878，則以穩健見長，專注於ESG選股，讓投資人不僅能領股息，也能參與台灣市場的長遠發展。

至於00919，它的高股息表現令人驚艷，彷彿戰場上的勇者，以卓越的股息率吸引著追求現金流的投資人。

究竟誰才是王者？答案或許因人而異。

若你渴望穩健，0056是你的堡壘；若你講求穩定，00878是你的騎士；若你追求更高配息，00919或許是最佳選擇

而聰明的投資人，或許不會選擇單一王者，而是讓三位英雄並肩作戰，共同打造屬於自己的財富帝國。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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