00919趁下跌順勢買進10張！阿愷：00878若跌更深會考慮加碼

2025年3月新增...

10張00919：231,629

從去年底到現在都還沒增加持股，週五剛好遇上美股四巫日下跌，順勢小買了10張，00919持股來到160張！

雖然今年的目標是累積00878，但論配息能力，還是覺得 00919 更強一些。不過投資還是要看價值，00878如果跌得更深，還是會考慮加碼。

高股息ETF對我來說，就像是「不動產」，只要穩穩給我5-8%的配息就好。股價下跌就繼續買，反正時間換空間，漲不漲其實沒那麼重要。

今年的目標是存到1000萬，畢竟台股平均殖利率約5-6%，這樣一年股息就有50-60萬，等於每個月4.2萬，早就超過我的底薪了！

記錄存股過程，不只是為了追蹤進度，更能幫助檢視策略、控制成本、計算股息，讓投資變得更有方向、更有計畫！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。