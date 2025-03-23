聽新聞
0:00 / 0:00
日股ETF 四強 賺贏大盤
近期日股逢低買盤湧入，較全球股市抗跌，近三個月日本東証指數逆勢上漲3.4%，帶動日股ETF上攻，績效前四強漲幅皆逾5%，大勝東証指數的漲幅。
台新投信指出，日本經濟逐步轉成內需驅動，穩健的薪資成長進一步促使消費力道提升，使日本經濟形成良性內生性增長循環；另一方面，日本政府積極推動半導體產業發展，強化國內晶圓製造並引導產業向高增值領域轉型，提升未來增值潛力，助推日本經濟內生增長，有助激勵日股中長線多頭行情，建議逢低布局。
台新日本半導體ETF（00951）研究團隊表示，隨著美中科技戰延燒，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。此外，台積電、日本經濟產業省及日系大廠合作的熊本晶圓廠正式投產，標誌台日半導體產業鏈深化合作，將帶動日本相關設備、材料及零組件供應商長期成長機會，日本半導體企業市場地位與成長潛力將提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情，可逢低布局。
不論是今年來或近三月都居日股ETF績效冠軍的復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚指出，3月以來全球股市受川普貿易戰衝擊，行情波動加大，日股東證指數一度跌破年線，但法人預期，日股受惠內需回溫、企業獲利有望持續成長，可望吸引逢低資金進場布局。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言