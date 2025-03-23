被問00878擁520張不怕賠錢？小師傅：能保證不虧損的投資那一定是詐騙

前幾天跟一位朋友聊天，聊著聊著，我突然想起他三年前曾經有過一陣子想投資的念頭，那段時間，他很積極的問我很多關於股票的事情，我記得那時候，他整整問了我一個月，這一個月裡，其實他都是一直在問重複的問題，問到最後我有點不耐煩的對他說：

你要不要先去開戶？反正你也確定要投資，那就趕快去做最重要的事情，就是...先！開！戶！

後來他真的去開了戶，可是三年過去了，他卻連一張股票都沒有買過，甚至到最後連要登入證券APP的帳號密碼都已經忘記了。

這次聊天中

他又突然聊起投資的事情，問我說

你買這麼多的股票，都不怕賠錢嗎？而且你還借錢投資，甚至現在又買房子，又有貸款要付，你這樣投資是100%保證賺錢，沒風險嗎？

我回答他

至於借錢投資這件事情，只要我有能力穩定償還，我就會持續借下去，因為貨幣長期來看因為通膨而持續貶值，變得越來越沒有價值，就像垃圾一樣。

所以，只要在能夠維持穩定償付能力的情況下，我就會借這些貶值的現金去買會增值的資產，如此長期累積下去，我肯定會愈來愈有錢。

而買房也是一種最自然的年輕時借貸放大槓桿的生命週期投資法，但這確實有頭期款的門檻，如果沒有一點努力，一開始確實很難的，但是再怎麼難，有自住需求的我，肯定要買一間！

有了這些好資產之後，我也不會賣掉，而是繼續留著，等到以後資產增值後，我會利用資產活化的方法，將上漲的價值取出來運用，再投入投資，就這樣不斷的槓桿下去，創造出一台一台的永動機。

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