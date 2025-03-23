00878、0056、00919…三檔2024年總費用率超過45億！Jet Lee：台灣投資人真的很有錢

高股息是門好生意？

剛剛看到一篇報導講這週台股ETF受益人數的變化。

我就好奇受益人數前三名的ETF到底去年跟投資人收了多少錢？

如下表統計，這三檔ETF的投資人在去年付出超過「45億」台幣。

資料來源：投信投顧公會

是的你沒看錯，就是45億這麼多。

但再拿這三檔ETF的2024報酬跟「加權股價報酬指數」、「台灣50報酬指數」相比，你們覺得花這45億是值得的嗎？ 我不予置評，你們自己想一想。

台灣人真的窮？光這三檔ETF一年就要花45億。

我們台灣投資人真的很有錢啊...

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