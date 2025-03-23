猜0056本季配息持平1.07元！存股哥：有超越00919成高股息殖利率之王的態勢

老字號高股息0056即將迎來今年度第二季配息，我個人猜本季持平配1.07元，至於下半年我是認為滿有機會配出比1.07還高的新紀錄。

要看配息要先看淨值組成，身為高股息陣營元老級別的0056，自2007年成立以來已累積相當充沛的平準金，目前收益平準金4.65、資本平準金6.68，加上上一季已填息成功，要持續配1.07完全沒有問題。

如果持平配1.07，以目前股價36.4來看，單季殖利率2.93%，年化殖利率預估11.72%，以這個殖利率來看，頗有超越00919成為高股息殖利率之王的態勢，最大優勢還是下半年可以吃下長榮（2603）配息的大補丸。

長榮日前公告今年度配息32.5元，年化殖利率達14.5%，56目前最大權重成分股就是長榮，持股權重比達4.03%，季權重更是增持3.23%，很明顯就是要趁這一次配息大補一波。

而且別忘了，0056也有金融股共佔15.45%，分別是中信金、華南金、兆豐金、上海商銀、元大金、永豐金，金融股族群在去年表現都很好，今年配息肯定也不會太差，也就是說0056在下半年可以同時吃到長榮跟金融股的高配息。

當然高殖利率還是要仰賴股價的上漲，存股不能單看殖利率這我完全認同，但以0056自上市以來已渡過各種大小股災的穩定表現來看，真的不用太擔心配息變成左手換右手，股息反而可以提供你源源不絕的現金流。

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