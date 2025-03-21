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台股再度跌破年線 全市場申購第一名是這檔高息ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖／ingimage
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台股面臨川普亂流，21日再陷震盪收跌168點，年線再度失守。然而擁有「換股金絲雀」之稱元大台灣高息低波（00713）成盤面高股息ETF焦點，不受大盤影響逆勢上漲，且因除息1.4元後吸引低點進場買盤，同步改寫掛牌以來單日申購新高紀錄，也是全市場ETF申購第一名。

00713於21日除息1.4元，單日淨申購20.41億創下掛牌以來新高金額，成交張數逾3.6萬，也創下2024年9月4日以來新大量，顯示投資人積極在除息後逢低大舉進場，看好00713兼具資本利得與穩定高息的優勢。

法人分析，近期大盤受市場情緒面影響，高股息標的成為資金進駐對象，佈局息收並提前卡位台股配息旺季，其中，以00713抗震能力最受市場關注，其2024年提前獲利了結漲多科技股，轉進電信、食品以及銀行金控股，再次驗證換股實力，今年以來績效3.8%，領先大盤及00878、00919、00929等大型高股息ETF。

若以00713 2024年6月成分股調整為例，最受矚目的鴻海（2317）持有期間報酬94.6%，調整時股價約210元，至今下跌24.1%；京元電（2449）持有期間報酬222%，調整時股價約110元，至今下跌10.3%；長榮鋼（2211）持有期間報酬123.7%，調整時股價約145元，至今下跌35.2%。

專家指出00713近三年報酬風險比（Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息

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