全球、台股型ETF 抗震優選

法人機構分析，今年全球股市較為震盪，美股漲勢未必集中在科技七雄，可能隨AI應用到各層面，而擴散漲勢到不同族群，建議多元配置資產度過震波；而台股則受美國科技股以及關稅議題的接連影響，出現股價低基期類股補漲走勢。

投資股票型ETF，法人建議宜同時配置美國為主的全球ETF及台股ETF。

美國總統川普發動關稅戰削弱消費者與企業信心，並且造成3月以來的美股下挫，標普500指數和那斯達克指數跌破200日線，跌幅超過2.5％，進入多翻空的局勢。

川普關稅政策引發經濟成長放緩的擔憂，儘管目前還沒有明確下調預期，但在標普500指數創下歷史新高不到三周後，市場情緒變化顯示對經濟狀況日益增加的不確定性，投資人開始對今(2025)年的看漲預期抱持謹慎態度。

永豐投信基金經理人林永祥表示，近期台股走勢跌破半年線，電子股表現疲弱，資金轉向非電子族群，尤其看好金融、鋼鐵、塑化、航運這四個族群，投資人可以站在偏多方向，布局低基期、成長型的企業。川普團隊的核心論點是藉由減稅與關稅收入做為刺激經濟的手段，美國財長貝森特的「333計畫」，包含放寬金融管制、擴大能源供給及設定舉債紅線的做法，中長期來看對於股市和債市皆是利多。

復華投信指出，統計過去五年S&P 500指數共有四次跌破年線，除了2020年2月爆發新冠疫情行情急跌，後續一個月累積跌幅逾一成；2022年1月底當次，因美國聯準會為控制通膨後續開啟急速升息，讓行情陷入回檔整理走勢之外；其餘在碰觸年線支撐後，皆呈現反彈走勢。

若以過去四次區間漲跌幅平均，後一個月行情仍偏震盪，但後三至六個月有7-10%漲幅；以近一次2023年10月為例，一個月後股價漲幅近9%，三個月後有逾一成，六個月後更有二成。

台股今年震盪劇烈，統一投信台股團隊認為，美國通膨可控、台灣電子業低庫存、AI需求強勁等三大因素支撐，後市仍以正向看待，只是指數上檔空間有限，預期今年台股以個股表現為主。

統一投信台股團隊表示，半導體龍頭擴大赴美投資，緩解關稅加徵風險，且該公司在台灣的布局仍遠超美國，此次宣布的新廠實際執行時間尚未確定，短期內不會對全球半導體市場產生重大影響，反而降低不確定因素。整體而言，今年台股最大的變數仍是川普，川普關稅政策由第一任期的主打中國大陸，第二任擴大到加拿大、墨西哥，轉變為全球打擊，投資人需靜待關稅政策明朗。

短線上投資布局建議保持分散，輝達的GB系列將在第2季放量出貨，預期將逐月反應在相關供應鏈的營收表現上。

除AI產業鏈外，也可關注基期較低如受惠俄烏和談相關的重建類股。中長線投資主軸仍聚焦在ASIC、AI伺服器、GB300供應商、受惠傳輸速度升級的交換器等題材。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，川普經濟政策影響已在上半逐漸開始顯現，市場也隨之開始進行重新訂價。

由於關稅與削減開支對經濟的負面衝擊，市場開始預期經濟數據將陸續出現疲軟。對於川普政策的可能反覆，市場也必將隨之起舞。

分析指出，投資人對於科技業無法超預期成長的失望，導致了科技股的賣壓，科技業即使財報佳，但歷經一年半的高速成長，法人認為，從翻倍的速度下降回到20%到30%的成長本來也是正常的發展，而非是科技股本身獲利出現問題。

法人認為，展望後市，政策導致的美國經濟結構轉變可能造成市場巨大波動，但唯有科技創新與成長趨勢不受貨幣政策或政府政策的影響。短線的估值調整過後，只要產業繼續發展、公司業績持續成長，市場資金仍將重回長期趨勢更明確的科技相關族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。