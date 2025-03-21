GTC大會黃仁勳一舉一動受注目 法人：國泰00830有低點可加碼

本周GTC大會輝達執行長黃仁勳一舉一動都受到萬眾注目，不僅登上舞台發表主題演講提到，輝達Blackwell晶片已經全面量產，業界對輝達的AI算力需求「正前所未有飆升」，需求量驚人，且指出現在AI運算正處於關鍵拐點，21日再次現身會場參觀鴻海（2317）、和碩（4938）等攤位，簽下「鴻海讚」，美國科技類股也受到帶動，追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體ETF（00830）近日落底反彈，周四收盤上漲1.46%，股價仍在40元以下低點，吸引資金目光。

國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，這次GTC大會，黃仁勳把重點放在解釋先前市場擔憂的AI發展、晶片需求、輝達未來產品路徑狀況等面向，讓市場放下疑慮，重新相信AI晶片的高需求量，CSP大廠的資本支出也只增不減，而Agentic AI的加速發展，更是增加了AI推論的需求，對半導體產業來說，無疑是更大的利多消息，帶動費半指數逐漸回穩。而00830聚焦布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，具成長潛力與獲利能力，是目前全球受重視的科技類股指數之一，近期價格下跌盤至40元以下，不少投資人趁勢加碼搶便宜，3月以來成交量再放大，每日均量突破1.7萬張，受益人數超過9.2萬人，流動性優於其他科技主題ETF。

此外，根據AMD與IDC共同合作的2024年全球調研報告指出，相較2023年的數據，企業對於AI PC從觀望轉向積極，高達82%的IT決策者預計在2025年底前投資AI PC。蘋果也已宣布未來新的AI功能僅限於iPhone 15 Pro及更新機型，AI拉貨就在眼前，預期美科技股今年表現有機會越來越好。

00830基金經理人李翰林進一步分析國際局勢，近期烏俄戰爭持續有突破性進展，美方宣布將解除共享情報禁令，恢復對烏克蘭的安全援助。整體來看，烏俄戰爭持續朝結束的方向邁進，若未來能持續有正面消息，將有利於金融市場的穩定與美股的表現。

國泰投信ETF研究團隊建議，投資人可以遵循「投資三原則」，第一，把握近期的低價位，分批佈局進場，未來可望迎接上漲行情；第二，不因本金小而不為，即使只有三、五千元的小額加碼，未來才有複利效應；最後一點也是最重要的，「持續買進」拉長投資時間。掌握三大投資心法，存出退休一桶金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。