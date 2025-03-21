比特幣將落底？法人喊迎反彈行情「觸底速度超乎預期」

比特幣（BTC）近月走勢震盪，主因美國總統川普競選時承諾將加密貨幣納入經濟願景，但上任後成立「比特幣戰略儲備」時，卻是納入來自刑事與民事案件中沒收的資產，並未額外購買比特幣，引爆失望性賣壓，比特幣價格從去(2024)年12月10.6萬美元的高點，到3月時跌至7.95萬美元，重摔33%進入技術型熊市。針對後續走勢，數位資產專家認為，比特幣於周三（19日）觸及8.7萬美元創近兩周高點，有望在未來數週內觸底，期待反彈行情。

機構法人指出，近幾周市場氣氛普遍低迷，加密貨幣總市值已下滑至美國大選前的水準，這種悲觀情緒或許正預示著市場即將在未來幾週內迎來底部。綜合觀察監管方面的法規鬆綁、比特幣戰略儲備正式設立、預計於今(2025)年夏天提交至美國國會審議的《穩定幣創新與用戶安全法案》，以及加密貨幣與美股關聯性日益增強、美國聯準會（FED）預計降息等原因，加密資產價格的觸底速度可能超出市場預期，本季可能成為2025年最低點。而觀察經濟層面，目前很難說未來會衰退，多數人預期經濟將維持穩定成長，近期的民間消費數據也都顯示消費力道比往年更加強勁，對於近乎「剛需」的支付服務產業來說是一大利多。

針對比特幣後續走勢是否可容樂觀，國泰數位支付服務（00909）基金經理人楊庭杰認為，比特幣在歷經川普政策期待落空後，走勢回歸基本面，預期受惠美國聯準會今年降息2碼（50個基點）至3.4%以及美元走軟，可望走出一波反彈行情，加上支付服務產業的穩定性，也有助於提高抗跌力、降低投組的波動程度。

楊庭杰強調，00909追蹤Solactive全球數位支付服務指數，指數並非直接持有比特幣，成分股鎖定「數位支付」、「數位資產軟體」、「數位資產基礎建設」三大潛力數位支付領域，包括日本最大網路金融集團SBI Holdings、跨國金融服務Visa及MASTERCARD、美國散戶最愛券商羅賓漢（Robinhood）、全球持有最多比特幣的機構策略（前微策略）、加密貨幣交易所

Coinbase以及輝達（NVIDIA）等，未來數位支付、相關軟體及基礎建設的需求將持續擴大，近期00909價格也持續上揚，19日單日上漲3.45%至27.86元，本月以來(3/3~3/20)日均成交量破萬張，可觀察到投資人在低點時積極善用「左側交易」逢低承接，靜待未來上漲行情。

楊庭杰也提醒，投資人若想透過加密資產交易所購買實質比特幣，需自行承擔交易所風險；若透過參與美國現貨ETF，資產將存在保管銀行，不過目前散戶無法透過複委託購買。對台灣投資人而言，現階段與其購買實質比特幣，不如聚焦投資數位資產產業鏈企業的ETF，透過簡單、合法又方便的方式，避免跨國交易平台可能帶來的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。