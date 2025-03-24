月投3萬存股⋯買0050或VTI？網竟一面倒選「它」

ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。有網友猶豫投資0050或是0050+VTI，每月投資金額3萬元。其他人一面倒建議選後者，但也有人建議他全數投入0050，除非「資金大到需要國外資產避險」。

根據集保中心統計資料顯示，ETF受益人數已來到1,443.6萬人，等於台灣幾乎每兩人就有一檔ETF，目前台灣ETF檔數來到286檔，規模達6.6兆元，均已創下歷年新高。大家都期望透過ETF投資累積財富。特別是大盤震盪時，小資族的動向代表人氣所在更是備受注目。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，他打算每月投資3萬元存股，時間10-15年左右，他猶豫是只投資0050，亦或是2萬買0050、1萬買VTI，主要考慮到美國市場較大，但每次都要先換美金再從複委託扣款，匯差累積下來恐怕也是一筆錢。

其他人建議「0050即可，除非你資金大到需要國外資產避險」，但也許多人支持後者選項，留言「VTI 2萬、0050 1萬」、「1萬丟正2，1萬丟VTI，1萬留著再平衡」、「100%VT，最多搭15-30% 0050，複委託台幣扣款也行」、「股市報酬遠大於匯率，現在換匯33，但也可能15年後28-33，不一定，但股市高機率又上去了」、「100% vt」、「我自己是100%VT」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。