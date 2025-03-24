0056+00919+00878月月配想下車！網勸：高股息只有00713能買

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，10檔都是台股ETF，其中台股高息ETF就占6席，前2名也都是高息ETF。不過有網友投資高股息ETF 0056、00919或00878，卻因其績效不佳而想脫手。有人直言「除了00713，找不到高股息的優點，找不到買高股息理由」。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，更是廣受投資人青睞，根據集保中心統計資料顯示，ETF受益人數已來到1,443.6萬人，等於台灣幾乎每兩人就有一檔ETF，目前台灣ETF檔數來到286檔，規模達6.6兆元，均已創下歷年新高。大家都期望透過ETF投資累積財富。特別是大盤震盪時，小資族的動向代表人氣所在更是備受注目。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年已將近三十歲，由於工作及家庭壓力漸增，因此他更加憂慮未來的生活，目前緊急預備金約20萬元，手上有不少支ETF，但目前看來只有00929性價比較好，其他支績效都不好，他考慮乾脆「月月配下車」，賣掉0056、00919或00878。

其他人留言「韭菜標的太多，真的要月月配，還是878+56+713」、「除了00713，找不到高股息的優點，找不到買高股息理由」、「確實買了一堆都沒買到好標的，00939、00940都不行啊，月月配要買00944，配息穩定，績效穩健」。

但也有人說「目前24歲，我也是只買高股息，跟你差不多30萬，住家裡不太需要花錢，每個月多的錢就丟裡面，反正暫時也餓不死，我想著現在也用不到這30萬不如就丟高股息，利息就拿來帶小孩出去玩，也是活的很快樂」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。