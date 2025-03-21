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逆風起飛的AI ETF 這兩檔守住正報酬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI ETF 報酬率。(資料來源：CMoney)
AI ETF 報酬率。(資料來源：CMoney)

台股AI概念ETF自農曆年後開紅盤以來，在2月21日前後創下波段高點後，後來又得而復失，幾乎將波段漲幅全數吐回，盤面五檔AI概念ETF，僅剩兩檔守住正報酬，分別是凱基台灣AI 50（00952）的2.31%與台新AI優息動能（00962）的0.84%。

法人觀察，市場這波修正，連結台股標的的AI概念ETF，相較連結全球標的者更為逆勢抗跌，反映台股AI概念有科技島鏈保護，受相關供應鏈業績加持，得以在這波市場逆風中，表現相對有撐。

凱基台灣AI 50ETF研究團隊表示，近期市場雜音不斷，不確定性升高，先前評價偏高的AI概念股，面臨評價下修壓力相對大。但從長期來看，AI產業仍具成長潛力，涵蓋AI上中下游完整供應鏈的台股，可望更具受惠機會。隨著DeepSeek問世，AI相關應用可望逐步普及到終端應用，台股AI族群企業獲利年增率可望持穩在30%以上，歷經這波修正，未來12個月預估本益比來到16倍，投資吸引力浮現，成長型與動能型標的尤其值得留意。

以凱基台灣AI 50（00952）來說，聚焦於高純度的台股AI供應鏈企業，涵蓋晶圓代工、AI伺服器零組件及伺服器ODM等上、中、下游產業，透過動能、價值成長與股息三大因子篩選具備成長潛力的公司，且搭配電子淡旺季節奏，設計旺季追股價、淡季時重股息的機制，在市場震盪之際，不失為分批布局、定期定額的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 台股

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