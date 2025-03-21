0050平均一年有3個月都在創新高！清流君「捏緊扛住」：現在高點永遠是未來的低點

數據不是水晶球，不能預測未來，但能幫助我們理解市場特性，降低錯誤決策的機率。

過去元大台灣50（0050）創新高的頻率是26.6%（代表平均一年有3個月都在創新高），創高後下跌10% 的機率僅6.8%，20%的機率更只有1.6%。

這代表什麼？

市場長期趨勢是向上的，創新高後繼續上漲的機率遠大於大跌

所有投資都是在不確定的未來做決策，但如果我們總是因為創新高就害怕不敢進場，那麼根據數據，這種保留現金等待「低點加碼」的策略，過去大部分時間都是錯的。

長期投資最核心的事實是：歷史上市場總是創新高，而長期抱著0050的勝率遠高於試圖靠時機進出市場。

現在市場悲觀情緒開始瀰漫，這反而才是更需要耐心的時刻！

0050成立至今 七大回調

平均套牢期間：1年7個月

最大跌幅平均：-28.7%

XX捏緊，扛住就對了！

持續買進，現在的高點永遠是未來的低點！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。