快訊

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

全球第二繁忙！倫敦希斯洛機場大停電 緊急關閉至21日午夜

海嘯疑慮？印尼火山大規模噴發 日本氣象廳回應了

長榮配32.5元股利！00919擁最多成分股利 艾比3方向提點：短線小心回落

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

長榮又有高配息！含「榮」量高的ETF有哪些？投資它們又該注意什麼？一起來看看吧。

長榮(2603)宣布配發32.5元現金股利，殖利率高達14%。

這不僅讓航運股股東受益，也讓台股ETF的股利增添亮點。

持有長榮最多的前五大台股ETF

群益台灣精選高息（00919）－－1.44億股
元大高股息（0056）－－0.7億股
元大台灣價值高息（00940）－－0.38 億股
大華優利高填息30（00918）－－0.25 億股
元大台灣50（0050）－－0.11億股

00919最大赢家

長榮是00919的第三大持股(9.73%)，長榮高配息將挹注00919－46.94億元股利

00919預估第8次配息0.72元，連續8季年化配息率>10%，3月18日除息、最後買進日3月17日。

投資人該怎么做？

短線進場？除息前進場能拿股息，但可能遇到除息後股價回落。

長期持有ETF的優勢

高股息ETF（如00919、0056）有穩定配息，適合長期投資。能避免為了短期股息進場，影響整體投資策略。

航運股能維持高配息嗎？

航運業屬景氣循環股，股利政策可能波動。投資人需關注產業長期發展，而非只看當下股息。

長榮的高配息雖吸引投資人，但航運股本質仍是景氣循環產業，短期受惠紅海危機與高股息，但中長期可能面臨運價下行壓力。

（紅海危機：紅海衝突影響部分航線運輸，導致貨櫃船繞行非洲，延長航程，短期內支撐運價。）

後續航運股關鍵觀察指標

貨櫃運價指數（SCFI）：若運價持續下跌,可能預示股價進一步回檔。

全球經濟數據：進出口數據若低迷，將影響航運需求。

公司財報與配息政策：若長榮獲利衰退，未來配息水準可能下修。

結論：穩健投資，避免追高

高殖利率是機會，但投資仍需理性布局。

ETF能提供穩定收益，適合長期投資，但不宜短期追高。

投資不是只看股息，更要關注整體資產配置與風險控管。

◎本文內容已林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 長榮

相關新聞

長榮配32.5元股利！00919擁最多成分股利 艾比3方向提點：短線小心回落

長榮又有高配息！含「榮」量高的ETF有哪些？投資它們又該注意什麼？一起來看看吧。

「00905+00878+00713」這三檔才是最強月配息組合！搭0056和00919缺點曝光

大部分的人都會採用0056+00878+00919做為月月配組合的起手式，但是這組合...

00894、006203、00881…持有台積電是福還禍？專家給結論：0050或006208就好

台積電從2025年年初最高創下1,160元的高點之後，接著一路震盪，直到年後殺破季線，最新收盤價是952元，這等於下跌18%，而且時間也才兩個月而已，再殺下去就會觸及兩成跌幅，這就等於是崩盤了...

00878、00713「唯二」最該買的高股息ETF？專家評估：抗跌性、產業配置、規模需持續壯大

考慮符合受益人數多、抗跌跟產業分散，最重要的是產業佈局，00878算是比較好的選擇...

00878配0.5元…多少張要繳2代健保？杉本曝解答：58張以內安全

00878第一季配發0.5元高股息，讓投資者加薪不少，00878也公布了配息的組成占比，那麼擁有幾張以內的00878，不會被扣到2代健保2.11%呢？

00919連8季配息率逾10％！不少投資人搶除息後進場「甜甜價」

00919更是具備連續八季年化配息率逾10%的優勢，持續受到許多投資人的青睞。00919在18日進行第8次除息，除息金額為0.72元，目前雖尚未填息，但從交易量來看，搶在除息後以甜甜價進場的投資者不在少數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。