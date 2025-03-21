長榮配32.5元股利！00919擁最多成分股利 艾比3方向提點：短線小心回落
長榮又有高配息！含「榮」量高的ETF有哪些？投資它們又該注意什麼？一起來看看吧。
長榮(2603)宣布配發32.5元現金股利，殖利率高達14%。
這不僅讓航運股股東受益，也讓台股ETF的股利增添亮點。
持有長榮最多的前五大台股ETF
群益台灣精選高息（00919）－－1.44億股
元大高股息（0056）－－0.7億股
元大台灣價值高息（00940）－－0.38 億股
大華優利高填息30（00918）－－0.25 億股
元大台灣50（0050）－－0.11億股
00919最大赢家
長榮是00919的第三大持股(9.73%)，長榮高配息將挹注00919－46.94億元股利
00919預估第8次配息0.72元，連續8季年化配息率>10%，3月18日除息、最後買進日3月17日。
投資人該怎么做？
短線進場？除息前進場能拿股息，但可能遇到除息後股價回落。
長期持有ETF的優勢
高股息ETF（如00919、0056）有穩定配息，適合長期投資。能避免為了短期股息進場，影響整體投資策略。
航運股能維持高配息嗎？
航運業屬景氣循環股，股利政策可能波動。投資人需關注產業長期發展，而非只看當下股息。
長榮的高配息雖吸引投資人，但航運股本質仍是景氣循環產業，短期受惠紅海危機與高股息，但中長期可能面臨運價下行壓力。
（紅海危機：紅海衝突影響部分航線運輸，導致貨櫃船繞行非洲，延長航程，短期內支撐運價。）
後續航運股關鍵觀察指標
貨櫃運價指數（SCFI）：若運價持續下跌,可能預示股價進一步回檔。
全球經濟數據：進出口數據若低迷，將影響航運需求。
公司財報與配息政策：若長榮獲利衰退，未來配息水準可能下修。
結論：穩健投資，避免追高
高殖利率是機會，但投資仍需理性布局。
ETF能提供穩定收益，適合長期投資，但不宜短期追高。
投資不是只看股息，更要關注整體資產配置與風險控管。
◎本文內容已林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言