「00905+00878+00713」這三檔才是最強月配息組合！搭0056和00919缺點曝光

大部分的人都會採用0056+00878+00919做為月月配組合的起手式，但是這組合...

有兩個缺點：

1、是缺少台積電無法參台股的完整市場報酬 2、是00919沒有經歷過空頭檢驗，而且成分股含有太多景氣循環股，遇到空頭下跌幅度太大，不是一個理想的組合

3、6、9、12月組 選00713

我會選擇成立時間最久，無論多空都能產出穩定績效，且同期績效贏過0050的00713。

00915、00918這兩隻ETF選股太靠運氣，雖然前兩年選到廣達、鴻海績效名列前茅，但是2025年前十大成分股選到衰退中的聯電、中租、聯詠，拖累績效一落千丈，變成高股息ETF倒數兩名，所以不列入考慮。

很多人認為00713因為股價高，買一張00713可以買兩張00919，所以產生難入手的心理障礙。但是股價數字高低不能代表股票昂貴或便宜，股價高可以買零股，選股邏輯經得起市場考驗才是ETF的核心價值所在，本組當然選擇00713。

2、5、8、11月組 毫無疑問00878

無論基金規模、績效、選股、產業分散、配息穩定度，毫無疑問00878都是的首選，而且2022空頭年00878的跌幅也比大盤少，本組當然選擇00878。

1、4、7、10月組 季配市值型00905

因為前兩組都是高股息ETF，1、4、7、10月組就只能找市值型，以彌補缺少台積電（2330）的問題。

00905在2024年的績效不但是具有30%台積電條款的市值型ETF中最好之外，扣除台積電之後更是市值型ETF的績效王，這代表00905的選股實力堅強，不會選到拖油瓶。

而且00905近兩年殖利率也有6%，加上0056長期績效輸給市值型ETF，所以本組會捨去0056改選擇00905，唯一的缺點就是00905首季是不配息的，每年二月會無息可領。

基於以上原因分析，我認為00905+00878+00713才是目前最理想、最全面、最堅強的台股月月配組合。

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