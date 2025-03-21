00894、006203、00881…持有台積電是福還禍？專家給結論：0050或006208就好

台積電（2330）

台積電從2025年年初最高創下1,160元的高點之後，接著一路震盪，直到年後殺破季線，最新收盤價是952元，這等於下跌18%，而且時間也才兩個月而已，再殺下去就會觸及兩成跌幅，這就等於是崩盤了，所以之前一直倡導All in台積電的專家們，現在肯定很慘。

回到台灣ETF基金結構來看，2024年非常流行存市值型ETF，這當然是因為市值型ETF持有大量台積電，也帶動績效非常漂亮，但2025年反而成為累贅，成也台積電、敗也台積電，當台積電下殺將近兩成，這些市值型ETF肯定也不會好過，但這種時候才是真正的投資時刻，畢竟順風球誰都會打，可以撐下去的才是高手，想打ETF順風球會如何？其實就是一直追高，因為買了就期待上漲，等著損益越來越強，越賺越多，這很正常，就是人性，你不敢追台積電，但利用ETF幫你追，理性上還是長期看好，只不過投資不可能總是順風順水，股市絕對不會每天一直漲，不然大家隨便買股就財富自由了，所以其實股市是有一定節奏的，也才有高股息ETF的誕生，這些高股息除了投資便宜低基期的成長息收股，也直接屏除掉台積電，這樣就能避免台積電下殺造成的壓力，甚至有機會形成資金蹺蹺板，湧入這些便宜的配息股。

2025年是投資市值型ETF的好時機嗎？

這幾年的市場慣性也不難抓，不是高股息ETF就是市值型ETF，資金會輪流帶動行情，最大差異就在於台積電，從持有大量台積電的ETF，也可以看到一些端倪，而面對2025年，其實高股息ETF狀況也不好，市值型ETF更是慘淡，兩者都出現深度回檔，這時候投資市值型ETF是不是一個好的時機點？

以持有台積電的國內ETF來看，一線排開大概有28檔，用近一季（60日）排序績效最差的前十檔，等於股價也是破季線的狀態，這時候來看絕對是相對便宜，投資指數的人，看到這種殺了又殺，你應該反人性，要認為很開心，因為這樣就不用追高了，成本相對低，只要撐到未來多頭再起，那麼市值型ETF就會有更強的反彈力道。

從最經典市值型ETF代表的0050、006208來看，近一季分別下跌6.33%、5.13%，看起來0050更慘，但實際上是除息導致，還原回去，兩者跌幅其實是差不多的，而跌幅高於0050的前幾名，分別是中信小資高價30（00894）下跌8.89%、中信綠能及電動車（00896）下跌8.1%、元大MSCI台灣（006203）下跌7.39%、國泰台灣5G+（00881）下跌7.03%，這難道就代表甜甜價浮現嗎？首先要先一檔一檔來觀察成分股。

中信小資高價30（00894）

前五大除了台積電之外，AI股廣達也跌幅慘重，而鈊象因為市場失望性賣壓而跌到14.8%之多，也成為災情最慘重的前五大持股，不過聯發科及華碩分別上漲6%，所以延緩台積電下殺的力道，因此下跌幅度低於雙位數的8.89%。另外是這檔ETF主要是拼高價股，遇到大盤回檔，這些高價股通常帶有高本益比，自然難逃下殺的命運。

中信綠能及電動車（00896）

台積電持股比例為14.29%，相對其他持有台積電的ETF比較少，第二大持股鴻海佔比8.65%則下跌13%，而第三大持股台達電也下跌6.35%，另外聯發科、中華電則分別有6.16%及4.05%的漲幅，表現算是逆勢抗跌。不過大家也知道，美國改朝換代了，川普現在對綠能很感冒，補助都沒了，而電動車進入相對低迷的景氣階段，這也成為基金下跌的主因。

元大MSCI台灣（006203）

台積電持有比重高達50.75%，僅次於0050、006208，照理說應該要跟市值型ETF一樣對吧？但其實不然，因為這檔ETF指數主要追蹤的是MSCI，所以還是跟著機構報告在走，是有一點人為的差異性，舉一個例子來說，鈊象目前不算是大型權值股，所以0050也沒買，但MSCI指數卻納入鈊象，這也反應出一些差異性。

國泰台灣5G+（00881）

台積電持有比重為33.76%，前五大持股之中，下跌包含鴻海、台達電、廣達，只有聯發科上漲6.16%，而這檔ETF主要以5G產業的大型股為清單，除了半導體之外，也包含網通族群及電動車概念股。

換來換去還是0050或006208就好！

從跌幅超過0050的ETF來看，實際上都屬於「主題型」，也就是被動投資歸被動投資，但背後的指數編列還是有人為選股的因素，並不像0050、006208這種無腦市值型簡單透明，甚至連納入或踢除股票，可能都要等公告了才知道。

再回頭來看，0050、006208雖然因為台積電跌勢慘重，但也沒有殺到10%以上，這是因為另外四成反彈，好比去年最爛的台塑四寶，殺無可殺，但現在漲也讓你長到看不懂，不過這種被動型投資的好處就是這樣，他也不管你這麼多，市值只要夠大就持有，等跌爛了，市值縮水就會停損換股，所以持續汰舊換新，漲多了就續抱，跌多了就停損，這就能避免新手常常犯的錯，因為新手都是賣掉上漲的，於是就賣飛，而跌爛了就放著，凹單凹到下市，市值型ETF也沒有什麼「猜行情」，所以也不會像主題型ETF選錯邊，總而言之，目前大盤下殺慘重，如果真的要撿便宜，肯定還是要0050或006208，因為這種市值型ETF會幫你買進大盤，即便台積電持股比重過高，仍瑕不掩瑜，至少整體跌幅遠低於台積電個股的下殺。

但最後還是要強調一件事，投資就是反人性，2024年大家一窩蜂搶市值型ETF，停損掉高股息ETF，再到2025年，又開始殺市值型ETF，覺得高股息領到最安心，只不過現實就是：買ETF就是超級高風險，因為買進一籃子股票，漲跌肯定也會跟著市場波動發展，所以換來換去都沒用，爛不會爛一輩子，強也不會強過幾年，不如買跌爛的，因為景氣總是會有波動輪動，資金也會流動。

而台積電去年一直飆漲，大家持有成本也很高，趁著這時候回檔修正，趕緊買一些便宜的0050或006208，雖然接下來可能會跌一陣子，但依照過往幾年的走勢來看，市值型ETF理論上不會一直爛下去，尤其是真正的被動投資ETF，不要有人為因素的，最終還是可以受惠市場多頭而穩定上漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。