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ETF零股交易…10大排行台股高息ETF占6席 「這檔」小資族最愛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一周ETF零股成交量排行前十。（資料來源:CMONEY、2025/3/20）
近一周ETF零股成交量排行前十。（資料來源:CMONEY、2025/3/20）

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，10檔都是台股ETF，其中台股高息ETF就占6席，前2名也都是高息ETF，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股族青睞，其中以配息金額階梯式向上維持新高的群益台灣精選高息ETF（00919）最受青睞，是ETF小資存股族的最佳人氣王。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，更是廣受投資人青睞，根據集保中心統計資料顯示，ETF受益人數已來到1,443.6萬人，等於台灣幾乎每兩人就有一檔ETF，目前台灣ETF檔數來到286檔，規模達6.6兆元，均已創下歷年新高。大家都期望透過ETF投資累積財富。特別是大盤震盪時，小資族的動向代表人氣所在更是備受注目。

ETF理財達人表示，ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過還是以台股ETF居大宗，一方面是台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族的目光。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，配息可為投資組合帶來穩定的收益，00919就是挾帶著連8季年化配息率逾10%的光環，持續受許多投資人青睞，00919在18日為第8次除息0.72元，目前雖然尚未填息，不過從交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

群益投信台股ETF研究團隊強調，股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行資產配置，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。在台股高息ETF選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF 台股 高股息

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