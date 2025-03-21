00878配0.5元…多少張要繳2代健保？杉本曝解答：58張以內安全

00878第一季配發0.5元高股息，讓投資者加薪不少，00878也公布了配息的組成占比，那麼擁有幾張以內的00878，不會被扣到2代健保2.11%呢？

我們必須知道ETF股利分別來自：股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成。

其中只有股利或盈餘所得54C，需要被扣健保費。

而00878這次的股利佔比如下 :

54C股利或盈餘所得佔比為：62.0%

財產交易所得佔比為：20.0%

收益平準金為：18.0%

由以上我們可得知：

1張00878股息500元中有550*0.62=341元是要被納入扣稅金額的

而健保扣稅金額是單次股利20000元以上，所以20000/341 =58.65

所以這次只要庫存低於58張以內，就不會被扣到稅瞜。

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