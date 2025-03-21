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國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

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00919連8季配息率逾10％！不少投資人搶除息後進場「甜甜價」

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。曾學仁／攝影
股市示意圖。曾學仁／攝影

近一周，大盤經歷了劇烈的漲跌波動。觀察同期最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，十檔皆為台股ETF，其中台股高息ETF佔據六席，前兩名亦為高息ETF，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受到小資存股族的青睞。其中，以配息金額逐步創新高的群益台灣精選高息（00919）最受歡迎，成為ETF小資存股族的最佳人氣王。

群益投信ETF研究團隊指出，ETF作為被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣且投資門檻友善，廣受投資人喜愛。根據集保中心的統計資料顯示，ETF的受益人數已達1443.6萬人，幾乎每兩位台灣人中就有一位持有ETF。目前，台灣的ETF數量已達286檔，總規模達6.6兆，均創下歷年新高。投資者普遍期待透過ETF來累積財富，特別是在大盤震盪之際，小資族的動向更是備受關注。

ETF理財達人表示，ETF投資熱潮讓存股族為之瘋狂，然而仍以台股ETF為主流。一方面，台股是投資人最熟悉的市場，另一方面，高息ETF的配息更吸引存股族的目光。

在全球通膨高漲及股市動盪的當下，配息能為投資組合帶來穩定的收益。00919更是具備連續八季年化配息率逾10%的優勢，持續受到許多投資人的青睞。00919在18日進行第8次除息，除息金額為0.72元，目前雖尚未填息，但從交易量來看，搶在除息後以甜甜價進場的投資者不在少數。

群益投信台股ETF研究團隊強調，股債ETF各具投資機會，建議投資人可以善用ETF進行資產配置，既能掌握市場趨勢，也能建立穩健的收益來源。面對金融市場的變化，投資人可選擇台股高息ETF進入市場。在選擇台股高息ETF時，不僅要關注高股利，更應挑選合適的產業進行投資，才能獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，將是尋求長期投資台股息利雙收的最佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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