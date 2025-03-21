0050重返王座甩開00878、006208！定期定額用戶暴增8.6萬、2大動作奏效

0050定期定額戶數超越00878及006208！根據證交所資料，台股ETF在2月的定期定額戶數排名發生變動！

元大台灣50(0050)單月定期定額戶數暴增8.6萬戶，擠下國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)成為第一名，其餘排名不變。

我們可以知道0050定期定額戶數驟升的原因除了主要來自調降管理費以及股票分割這兩大動作以外，市場投資風氣從高股息轉往市值型ETF也是一部份原因。

大盤型ETF競爭力提升：單一個股權重30%上限將放寬

面對0050的絕招006208會有什麼反擊，富邦投信表示將會有對策回應，這邊筆者先不多做揣測。

我們這邊來聊聊近期金管會擬放寬現行針對指數編製規章中的「單一個股權重不超過30%」的上限。

當初此設計是為了讓指數成分股具有分散性，避免像0050、006208一樣，光台積電(2330)就佔了50%~60%的權重，造成指數表現主要受到台積電股價所左右。

現行的30%上限雖降低了台積電對大盤型ETF的影響，但由於目前台積電在加權指數中佔比約37%，此限制又會造成指數表現偏離大盤。

因此放寬限制則可以改善誤差，提升目前受限制的ETF之競爭力，所以未來股民們對於市值型ETF將有越來越多不同的選擇。

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