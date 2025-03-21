00919及0056下半年恐會有大暴配？存股哥「4檔最強組合」：00878跟00713則維持穩

我在去年3月正式完成了月月配股息現金流的配置，持有到現在也滿一年了，這段時間當然不能說非常順利，因為大盤在7月開始劇烈震盪，下半年更經歷了高股息降息，但這個組合卻頂住了逆境，挹注了相當穩定的現金流。

先快速複習這四支標的選股邏輯還有近半年的表現，基本上你用這四支去組月月配，股性從積極到穩健，配息月份從一到十二月你都可以一次擁有，加上經歷去年下半年，這幾支高股息的在震盪時的表現你真的不用太擔心。

國泰永續高股息（00878）

選股邏輯看過去，選過去獲利穩健，高殖利率標的。股性穩健。 作為季配型高股息ETF的始祖，00878可說是高股息陣營中的指標，「穩健」就是00878的代名詞，在2022年空頭時還能穩健配出6%-7%的年化殖利率，近兩年每季的殖利率也不斷提升，目前年化殖利率已提升到9%以上。

群益台灣精選高息（00919）

選股邏輯看現在，盡可能選當年配息最多、殖利率最高的。股性積極。 自上市以來就是超級配息王，年化殖利率10%對00919來說只是低標，精準的選股策略讓00919可以一直保持超高配息，因為股性較為積極，在高股息中的波動也比較大，但這是一體兩面的，在上漲時成長性也會比較多。

元大高股息（0056）

選股邏輯看未來，選未來爆發力強，未來一年預估殖利率高的。股性穩健偏積極。 這支老牌高股息在改制季配前年畫化殖利率大概6%-7%，改制季配後也提升到10%左右的水準，但現在這個0056跟過去的0056選股邏輯已完全不同，過去的0056金融股佔比相當高，有點類似現在的00878，現在的0056則是比較偏積極，但如果能維持高配息，我認為是好的。

元大台灣高息低波（00713）

主打高息低波因子，具有類似指數型ETF特質的高股息。股性穩健。 改制季配後的00713年化殖利率也不斷提升，目前已提升到10%以上，相較於其他高股息，00713在各產業別不偏廢，以較多且權重平均的成分股去組成，達到真正分散風險的目的，也因為如此讓它的防禦力相當高也特別耐震，我認為它其實是指數型ETF跟高股息ETF的綜合體。

雖然高股息陣營整體還是走跌勢，不過在今年也逐漸回穩，除了股價慢慢回升之外，這幾個月的幾次大跌都可以看見高股息重新展現以往的抗跌能力。

且對高股息來說最重要的股息，以上四支都有維持在水準之上，這樣才能保證現金流源源不絕，讓你不斷股息再投入。

特別要提的一點是以上四支高股息在今年下半年都有股息大補丸，分別是00919、0056各持有高權重的長榮（2603），及00878、00713有為數不少的金融股。

長榮日前公告今年度配息32.5元，年化殖利率14%，00919持有長榮9.87%是第三權重成分股，0056持有長榮4.01%是第一權重成分股。而金融股族群在去年的表現都相當好，今年的股息肯定也不會低，對00878跟00713是超大利多。

我會認為0056跟00919在下半年可能會有「大暴配」的情況出現，而00878跟00713則維持穩定，可能會打破各自以往的配息紀錄，但不會超出太多。

我用以上幾支高股息開槓桿打借貸存股流，就算經過震盪還是能為我帶來豐厚的股息，在維持率跟負債比控制得宜的情況下，張數跟股息累積速度也越來越快。

我相信自己的方法一定可行，過去在腦海中規劃的藍圖，也一一應證在我的對帳單及股息通知書上，我也希望透過自己的實作及經驗，讓大家都能體會存股長投的力量。

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