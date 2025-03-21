非投等債ETF 擁三優勢

全球市場不確定風險持續，資金朝固定收益資產配置。債市方面，法人指出，部分資金轉向以息收為主，非投資等級債因能提供相較投等債更好的息收，存續期低也較能抵禦利率風險，加上發行企業基本面穩健，違約率也低，建議伺機布局非投等債ETF。

目前市面上共計有六檔非投資等級債ETF，指數平均票息率都在6%以上，當中以群益優選非投等債（00953B）8.2%奪冠；存續期間方面，則以復華彭博非投等債（00710B）的1.8年最短；另觀察今年來受益人數增減則以00953B、凱基美國非投等債（00945B）最多。

圖／經濟日報提供

法人表示，儘管近期市況震盪，不過基於景氣並未有反轉跡象，以及企業獲利保持穩健下，非投資等級債的信用風險低，且能仍提供相對優異的票息水準，再搭配存續期間偏短，意味著利率敏感度較低，成為投資人追尋收益增長和平衡投組波動的選擇。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，從非投等債市場來看，發行企業的財報仍屬穩健，長期獲利能力提高，違約風險仍可持穩在低檔，意味著信用風險較低，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子仍有助支撐其後續整體表現，加上非投等債還具備孳息優勢，有望吸引追逐收益之資金配置，表現值得關注。

投資人也不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與。

凱基美國非投等債（00945B）ETF研究團隊表示，本次聯準會利率決策符合市場預期，市場反應也偏為樂觀。

另外，聯準會適時放緩縮減資產負債表緩解流動性亦有助於風險性資產表現。然而，有鑑於川普關稅政策所帶來的不確定性日益增加，並可能因此限縮貨幣政策後續的調整空間，預期利率走勢也將因此維持高檔震盪，短線利率風險仍不可不慎。

債市布局建議更著重於債券的票息收入，而非利率變動所帶來的資本利得，可選擇配置中天期債券適度降低利率風險。另外，在目前經濟仍維持穩健的環境中，亦可適度透過中段信用評等（信評A－B）之信用債提升票息水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。