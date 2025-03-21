高息型ETF受寵 零股交易夯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近一周大盤波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了六檔，前二名的群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息也都是高息產品，顯示台股高息ETF持續受小資存股族青睞。

目前台灣ETF檔數為286檔，受益人數1,443.6萬人，均已創下歷年新高。ETF理財達人表示，ETF投資熱，吸引存股族目光，目前仍以台股ETF居大宗，一方面台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，配息可為投資組合帶來穩定的收益。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，廣受投資人青睞，由於股債ETF各擁契機，投資人可善用ETF資產配置，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。面對金融市場變化萬千，投資人可透過台股高息ETF來介入台股。

除了台股ETF，近一周小資族趁跌勢，逢低布局美股ETF，近一周零股成交量前十大唯一美股ETF--復華S&P500成長（00924）經理人吳允翔表示，S&P 500指數近月因關稅戰等不確定因素衝擊跌破年線支撐，吸引投資人逢低進場。

吳允翔指出，由於AI等成長題材因指標股輝達釋出正面訊息，有利提振市場對科技股後市信心，此外S&P 500成長指數除了持股第一大是資訊科技股，比重逾5%類股，包括通訊服務、金融、工業、消費及醫療保健，可納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股強漲416點收22377點 台積電漲33元收985元

00919今天便宜3％的買進好時機到！除息後「甜甜價」趕緊布局

美股收高 投顧：台股盤整格局反彈唯量是問

台股外資大賣342億 十大權值股收黑 國家隊護盤

相關新聞

非投等債ETF 擁三優勢

全球市場不確定風險持續，資金朝固定收益資產配置。債市方面，法人指出，部分資金轉向以息收為主，非投資等級債因能提供相較投等...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

0050規模 叩關5,000億

台股昨（20）日隨著台積電跌深反彈，帶動加權指數上漲416點，重新站回年線，也推升台股原型ETF全數走揚，共有八檔台股E...

月配型台股ETF 放閃

近一年成立的台股ETF以月配型占多數，目前共13檔，占整體台股原型ETF檔數近四分之一。儘管截至19日的近月台股加權指數...

高息型ETF受寵 零股交易夯

近一周大盤波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了六檔，前二名的群益台...

保險業投資被動式ETF單一上限降到30%或更低？4月8日見分曉

金管會保險局提案要求降低保險業者投資ETF的單一上限，尤其是被動式ETF的上限一併大幅降低，引發業界高度矚目，保險局副局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。