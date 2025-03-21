高息型ETF受寵 零股交易夯

近一周大盤波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，台股高息ETF就占了六檔，前二名的群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息也都是高息產品，顯示台股高息ETF持續受小資存股族青睞。

目前台灣ETF檔數為286檔，受益人數1,443.6萬人，均已創下歷年新高。ETF理財達人表示，ETF投資熱，吸引存股族目光，目前仍以台股ETF居大宗，一方面台股是投資人最熟悉的市場，二方面高息ETF的配息更是吸引存股族。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，配息可為投資組合帶來穩定的收益。

群益投信ETF研究團隊表示，ETF被動型操作的指數股票型基金因產品選擇多樣，加上投資門檻友善，廣受投資人青睞，由於股債ETF各擁契機，投資人可善用ETF資產配置，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。面對金融市場變化萬千，投資人可透過台股高息ETF來介入台股。

除了台股ETF，近一周小資族趁跌勢，逢低布局美股ETF，近一周零股成交量前十大唯一美股ETF--復華S&P500成長（00924）經理人吳允翔表示，S&P 500指數近月因關稅戰等不確定因素衝擊跌破年線支撐，吸引投資人逢低進場。

吳允翔指出，由於AI等成長題材因指標股輝達釋出正面訊息，有利提振市場對科技股後市信心，此外S&P 500成長指數除了持股第一大是資訊科技股，比重逾5%類股，包括通訊服務、金融、工業、消費及醫療保健，可納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。